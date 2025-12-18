Biathlon, Val Martello: Gautero vince l’individuale, doppietta azzurra

Apertura trionfale per l’Italia nella tappa di IBU Cup junior in Alto Adige: Carlotta Gautero precede Nayeli Mariotti Cavagnet nella 12,5 km individuale femminile.

Inizio nel segno dell’Italia alla IBU Cup junior di Val Martello, in provincia di Bolzano. Nella 12,5 chilometri individuale femminile, gara inaugurale della tappa altoatesina, arriva una splendida doppietta azzurra con il successo di Carlotta Gautero davanti a Nayeli Mariotti Cavagnet.

Gautero davanti a Mariotti Cavagnet

Entrambe nate nel 2006, le due biatlete italiane hanno chiuso la prova con un solo errore al tiro, ma in momenti diversi della gara. Gautero, cuneese, ha commesso l’unica penalità nella serie in piedi conclusiva (0-0-0-1), fermando il cronometro sul tempo di 39’00″1.

Mariotti Cavagnet, valdostana, ha invece sbagliato nella terza serie a terra (0-0-1-0), chiudendo a soli 12″2 dalla vincitrice.

Per Gautero si tratta del secondo successo nel circuito giovanile internazionale, dopo la vittoria nella sprint di Val Ridanna della scorsa stagione. Prima gioia sul podio, invece, per la diciannovenne Mariotti Cavagnet, protagonista di una prova di grande solidità.

Il podio e le altre azzurre

Il terzo posto va alla francese Juliette Oliva (1-1-0-1), staccata di 16″5, davanti alla tedesca Gaupp e all’altra transalpina Roguet.

Buona prestazione anche per Iris Cavallera, 17ª con due errori (1-1-0-0) e un ritardo di 2’03″6. Più indietro Eva Hutter, 29ª con cinque penalità (1-1-2-1), mentre Rachele Dei Casi e Matilde Giordano chiudono rispettivamente in 45ª e 49ª posizione.

Il programma della tappa

Nel pomeriggio, alle 14:15, è in programma la 15 chilometri individuale maschile. La tappa di Val Martello proseguirà poi tra sabato e domenica con le sprint e le staffette, completando un fine settimana ricco di gare per il circuito junior.