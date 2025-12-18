Sci alpino, Val d’Isère: Goggia subito davanti nella prima prova di discesa

Ottimo avvio per Sofia Goggia sulla Oreiller–Killy: l’azzurra firma il miglior crono nella prima prova cronometrata davanti alle statunitensi. Sabato la discesa, domenica il superG.

Sofia Goggia inizia nel migliore dei modi il fine settimana di Coppa del Mondo a Val d’Isère. Sulla pista Oreiller–Killy, la campionessa azzurra ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova cronometrata in vista della discesa di sabato, mostrando fin da subito un feeling evidente con il tracciato francese.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Goggia davanti a tutte nella prima prova

La bergamasca ha chiuso la prova in 1’41″77, costruendo il proprio vantaggio soprattutto nel tratto centrale della pista. Alle sue spalle si piazzano tre statunitensi: Breezy Johnson è seconda a 0″66, seguita da Jacqueline Wiles (+0″71) e Lindsey Vonn (+0″82).

Oltre il secondo di ritardo tutte le altre: Ester Ledecká è quinta a 1″16, davanti a Gauche (+1″25).

Le altre azzurre

Tra le italiane, Elena Curtoni chiude in 14ª posizione con un distacco di 1″85, mentre Laura Pirovano paga 2″23 dalla vetta. Più indietro Nadia Delago (+2″49) e Nicol Delago (+2″65).

Roberta Melesi incappa in un salto di porta ma porta comunque a termine la prova con un ritardo di 3″95. Assenti Sara Thaler, Sara Allemand e Vicky Bernardi, impegnate nella discesa di Coppa Europa a St. Moritz.

Le parole di Goggia

Al termine della prova, Sofia Goggia mantiene un profilo prudente: il primo allenamento, spiega, serve soprattutto per prendere confidenza con pista e condizioni. La sensazione è positiva, ma c’è ancora margine per migliorare, in particolare nella scelta delle linee. Il lavoro proseguirà già nel pomeriggio in vista della seconda prova.

Pirovano guarda alle linee decisive

Soddisfatta anche Laura Pirovano, che sottolinea come la pista presenti una neve scorrevole ma richieda traiettorie molto tese. Secondo l’azzurra, le differenze si faranno soprattutto nei curvoni del Carosello e nelle tre curve successive a La Bosse à Emile, punti chiave per costruire una gara efficace.

Il programma del weekend

Domani, venerdì 19 dicembre, è in programma la seconda prova cronometrata. La tappa di Val d’Isère entrerà poi nel vivo con la discesa di sabato alle 10:30, seguita dal superG di domenica, con partenza fissata alle 11:00.