Come l’Italia del tennis si avvicina a Wimbledon: Sinner in cerca di conferma nonostante i dubbi fisici, Cobolli in rampa di lancio

Il tennis italiano arriva a Wimbledon con una fotografia complessa e, proprio per questo, interessante. Non c’è soltanto l’attesa per Jannik Sinner, ancora numero uno del mondo ma reduce da una caduta inattesa a Parigi. C’è l’esplosione definitiva di Flavio Cobolli, finalista al Roland Garros e ormai entrato in una nuova dimensione. C’è il tema fisico di Matteo Berrettini, il salto di Matteo Arnaldi, l’incognita Lorenzo Musetti, la solidità di Luciano Darderi e la profondità di un movimento maschile che, anche quando perde il suo leader troppo presto, riesce comunque a portare tre giocatori nei quarti di uno Slam.

Sul fronte femminile, invece, il quadro è meno euforico ma non meno significativo. Jasmine Paolini arriva sull’erba con il peso di un’eliminazione precoce a Parigi, ma anche con la memoria ancora viva della finale raggiunta a Wimbledon nel 2024: un precedente che cambia ogni valutazione. Elisabetta Cocciaretto resta la seconda forza azzurra in singolare, mentre Lucia Bronzetti e Martina Trevisan cercano continuità e fiducia. In doppio, Sara Errani continua a essere molto più di una veterana: con Andrea Vavassori ha confermato a Parigi una competitività internazionale che può diventare un fattore anche sull’erba.

Sinner, il favorito che deve riordinare le certezze

Jannik Sinner non arriva a Wimbledon da sconfitto, ma da campione ferito. La sua eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, dopo essere stato avanti due set e 5-1, è stata una delle grandi sorprese della stagione. Non tanto per la sconfitta in sé, sempre possibile nel tennis, quanto per il modo: un crollo fisico e mentale improvviso, in condizioni difficili, che ha interrotto una striscia vincente e ha tolto all’italiano la possibilità di inseguire il titolo parigino. Non è un caso che, proprio in questi giorni, il numero 1 ATP si stia sottoponendo a vari controlli medici di routine per scongiurare problematiche importanti prima del grande appuntamento sull’erba.

Wimbledon, infatti, è un altro territorio. Sinner sull’erba ha già dimostrato di potersi muovere da protagonista assoluto: servizio più incisivo, tempi di gioco ridotti, capacità di comandare con il primo colpo dopo la battuta e una risposta che su questa superficie può mettere pressione anche ai migliori battitori del circuito. La domanda non è tecnica, ma di gestione. Dopo Parigi, Sinner dovrà presentarsi a Londra con un piano fisico impeccabile e con la serenità di chi sa che un incidente di percorso non cancella mesi di dominio. Al momento, secondo le quote tennis di oggi, resta lui il favorito principale per la vittoria.

Per l’Italia resta il punto di riferimento. Ma il Roland Garros ha ricordato che anche il numero uno può perdere il controllo di una partita apparentemente chiusa. A Wimbledon sarà chiamato a una risposta da leader: non necessariamente vincere subito, ma tornare a dare la sensazione di controllo totale che ha accompagnato la sua ascesa.

Cobolli, da sorpresa a candidato credibile

Il nome che cambia davvero il racconto italiano è Flavio Cobolli. La finale del Roland Garros persa in cinque set contro Alexander Zverev non è stata soltanto il miglior risultato della sua carriera, ma anche la prova che Cobolli può sostenere pressione, ritmo e complessità tattica in un grande evento. La sua vittoria nei quarti su Félix Auger-Aliassime, il percorso fino all’ultimo atto e l’ingresso nella top 10 ATP gli consegnano un nuovo status.

A Wimbledon non partirà più come mina vagante. Sarà osservato, studiato, atteso. Questo cambia tutto. Il suo tennis, però, può adattarsi bene all’erba: diritto esplosivo, attitudine offensiva, buona mobilità e una crescente capacità di accettare lo scambio senza perdere campo. L’aspetto più interessante è mentale. Cobolli ha giocato Parigi senza comportarsi da comparsa, ha vissuto la finale senza accontentarsi e ha lasciato il torneo con l’impressione di poterci tornare.

Il passaggio più delicato sarà la gestione delle aspettative. Dopo un exploit Slam, molti giocatori faticano a rientrare nella normalità agonistica. Cobolli dovrà evitare la trappola della fretta: Wimbledon può diventare un’occasione enorme, ma anche un test di maturità. Se riuscirà a portare sull’erba la stessa energia ordinata vista a Parigi, l’Italia avrà un secondo uomo davvero credibile nelle fasi calde.

Musetti, Berrettini e Arnaldi: la situazione degli altri azzurri

Lorenzo Musetti arriva a Londra con una domanda aperta: quanto sarà competitivo dopo i problemi fisici che lo hanno condizionato nella fase recente? Il suo tennis sull’erba è potenzialmente raffinato: variazioni, rovescio a una mano, sensibilità nei pressi della rete, capacità di cambiare ritmo. Ma Wimbledon non perdona chi entra in campo con esitazioni fisiche o poca continuità. Per Musetti l’obiettivo realistico è ritrovare fluidità, poi il tabellone dirà se potrà trasformarsi in qualcosa di più.

Matteo Berrettini è invece il nome che l’erba continua a evocare automaticamente. Finalista a Wimbledon nel 2021, resta uno dei giocatori italiani più naturalmente adatti ai prati: servizio pesante, diritto da chiusura, pochi fronzoli. Il problema è sempre lo stesso: il corpo. Il ritiro nei quarti del Roland Garros per un problema all’anca ha riacceso dubbi che sembravano finalmente attenuati. Se sano, Berrettini può ancora essere pericoloso per chiunque nei primi turni e diventare un incubo per le teste di serie. Se limitato, rischia di uscire dal torneo prima ancora di entrare davvero in ritmo.

Matteo Arnaldi, invece, arriva con la spinta di un Roland Garros sorprendente. La semifinale raggiunta a Parigi, pur con un epilogo condizionato da problemi di salute, gli ha dato classifica, fiducia e riconoscibilità. Su erba dovrà accorciare i tempi, rendere più incisivo il servizio e cercare punti rapidi: non è la superficie che esalta di più la sua costruzione da fondo, ma il salto di personalità visto a Parigi può aiutarlo anche nei contesti meno naturali.

Darderi, Sonego e Bellucci, la testimonianza della profondità del movimento

La forza dell’Italia maschile non si misura più soltanto dai picchi. Dietro i big, c’è una seconda linea che rende il movimento stabile. Luciano Darderi, ormai dentro una fascia importante della classifica, ha costruito gran parte della propria identità sulla terra, ma la sua crescita passa proprio dalla capacità di esportare aggressività e disciplina tattica su superfici più rapide.

Lorenzo Sonego resta un giocatore da non sottovalutare sull’erba. Ha esperienza, servizio, coraggio offensivo e una naturale predisposizione alle partite sporche, quelle in cui bastano pochi punti per ribaltare l’inerzia. Mattia Bellucci, invece, rappresenta un profilo diverso: mancino, creativo, con soluzioni che sull’erba possono disturbare. Per loro Wimbledon è meno una questione di pronostico e più una finestra: vincere un paio di partite può cambiare il senso della stagione.

Paolini, tra delusione parigina e memoria londinese

Jasmine Paolini arriva a Wimbledon con due verità opposte. La prima è la delusione del Roland Garros, dove è uscita al secondo turno contro Solana Sierra in una partita che ha interrotto presto le sue ambizioni. La seconda è il precedente più pesante possibile: la finale raggiunta a Wimbledon nel 2024. Per una giocatrice che fino a pochi anni fa sembrava più naturalmente legata alla terra e al cemento, quel risultato ha cambiato la percezione del suo tennis.

Paolini sull’erba funziona quando riesce a usare velocità di piedi, anticipo e aggressività in risposta. Non ha il servizio dominante di altre rivali, ma compensa con intensità, letture rapide e capacità di trasformare la difesa in contrattacco. La classifica la tiene tra le giocatrici più visibili del circuito, ma Londra le chiederà soprattutto leggerezza. Dopo Parigi, il rischio è portarsi dietro tensione. La chiave sarà ripartire non dalla sconfitta, ma dal ricordo di ciò che ha già saputo fare su quei campi.

Cocciaretto, Bronzetti e Trevisan: cercasi continuità sull’erba

Elisabetta Cocciaretto è la seconda italiana meglio piazzata nel ranking WTA e arriva a Wimbledon con un obiettivo chiaro: trasformare solidità e intensità da fondo in un tennis più verticale. L’erba non è la superficie più semplice per il suo gioco, ma la sua tenuta mentale può renderla competitiva nei match equilibrati. Il primo turno sarà cruciale: entrare bene nel torneo può liberarla.

Lucia Bronzetti e Martina Trevisan vivono una situazione diversa. Per entrambe, Wimbledon può essere un’occasione di rilancio, ma servirà un adattamento rapido. Bronzetti ha colpi più lineari e può trarre vantaggio da condizioni veloci se trova percentuali alte al servizio. Trevisan, più legata a traiettorie e rotazioni da terra, dovrà cercare variazioni, coraggio e precisione. Nessuna delle due parte con grandi riflettori addosso: proprio per questo, un buon tabellone e qualche vittoria iniziale potrebbero cambiare il tono dell’estate.

Errani, Vavassori e il doppio: l’Italia che sa vincere

Il doppio resta un territorio fertile. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato a Parigi il loro valore nel misto, difendendo il titolo del Roland Garros e ribadendo una chimica tecnica e caratteriale ormai consolidata. Errani, inoltre, continua a essere una figura centrale anche per ciò che rappresenta: esperienza, intelligenza tattica, capacità di leggere il campo come poche.

Sull’erba il doppio richiede riflessi, mano, servizio e rapidità nelle scelte. L’Italia non arriva soltanto con ambizioni individuali, ma con coppie e specialisti che possono allungare la presenza azzurra nella seconda settimana. In un torneo dove i dettagli contano ancora più che altrove, questa profondità può diventare un vantaggio.

Un Wimbledon con più domande che alibi

L’Italia arriva a Wimbledon in una posizione quasi inedita: non deve sperare nel miracolo, deve gestire aspettative alte. Sinner cerca riscatto immediato, Cobolli deve confermare di essere entrato in una nuova categoria, Berrettini prova a battere prima di tutto i limiti fisici, Musetti vuole ritrovare continuità, Arnaldi deve dimostrare che Parigi non è stato un episodio isolato. Paolini, dal canto suo, torna nel luogo in cui ha già sfiorato la gloria e dove può ritrovare fiducia dopo una primavera complicata.

Il Roland Garros ha detto che il tennis italiano è profondo, competitivo, ma non invulnerabile. Wimbledon dirà qualcosa di diverso: chi saprà cambiare pelle, passare dalla terra all’erba, accettare punti più brevi e margini più stretti. È lì che si misurerà la maturità del movimento. Non più soltanto nella quantità di italiani in tabellone, ma nella capacità di arrivare in fondo anche quando tutti si aspettano che accada.