Tuffi, Europei 2026: Marzetti e Pesce finiscono lontane dal podio. I risultati

Marzetti e Pesce sono finite ben lontano dai primi posti, ma hanno comunque ben figurato nei tuffi agli Europei 2026: i risultati finali

Si conclude con un sesto posto l’avventura di Matilde Marzetti e Irene Pesce nella finale del sincro dalla piattaforma da 10 metri agli Europei di tuffi 2026 di Parigi. Per la giovane coppia azzurra, la rassegna continentale ha rappresentato soprattutto un’importante occasione di crescita e confronto in una delle discipline più tecniche e impegnative dell’intero programma.

Le italiane hanno chiuso la competizione con un punteggio complessivo di 243.30 punti. Dopo un avvio convincente nei tuffi obbligatori, chiusi con 86.40 punti, Marzetti e Pesce non sono riuscite a mantenere lo stesso ritmo nella fase degli esercizi liberi, decisiva per la classifica finale.

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Il doppio e mezzo ritornato ha fruttato 52.08 punti, seguito dal triplo e mezzo avanti valutato 54.90. Nell’ultima rotazione, il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo ha portato 49.92 punti, un totale insufficiente per agganciare le posizioni di vertice.

Chi ha vinto nei tuffi agli Europei 2026

Il titolo continentale è andato alle britanniche Maisie Bond e Lois Toulson, uniche capaci di superare la soglia dei 300 punti con un eccellente 300.06.

Alle loro spalle si sono piazzate le tedesche Pauline Alexandra Pfeif ed Elena Wassen, seconde con 298.20, mentre il bronzo è stato conquistato dalle ucraine Ksenia Bailo e Sofiia Vystavkina con 286.20 punti. Ai piedi del podio hanno concluso le spagnole Valeria Antolino Pacheco e Ana Carvajal San Miguel, quarte con 282.24, a meno di due punti dalla medaglia.

Un risultato che certifica l’alto livello della competizione, ma che lascia alle azzurre importanti margini di miglioramento per il futuro.