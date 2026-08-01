Nuoto artistico, Piccoli e Ruggiero si fermano ai piedi del podio agli Europei: la classifica finale

L’Italia sogna, ma si ferma ai piedi del podio agli Europei: nel nuoto artistico Piccoli e Ruggiero non riescono a coronare il loro percorso con una medaglia

Si chiude con un onorevole quarto posto l’avventura dell’Italia nella finale del duo libero agli Europei 2026 di nuoto artistico, disputata all’Olympic Aquatics Centre di Parigi. Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, confermando il piazzamento ottenuto nelle eliminatorie, hanno incantato la platea con la routine “Hypnosis”, coreografia firmata da Simona Ricotta.

La performance ha esplorato un percorso sospeso tra coscienza e incanto, indagando il tema dell’ipnosi attraverso un racconto fluido che si muove tra sogno e realtà, accompagnato da immagini evocative e profonde trasformazioni interiori, dimostrando grande maturità e sincronia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nonostante la qualità artistica e il grande talento, le due azzurre non sono riuscite a bissare lo storico oro conquistato lo scorso anno a Funchal, in Portogallo, trovando una competizione dal livello tecnico straordinariamente elevato. Il punteggio complessivo delle italiane è stato di 295.4962, frutto di 164.3962 negli elementi tecnici e 131.1000 nell’impressione artistica.

La classifica finale nel duo libero agli Europei

Il gradino più alto del podio è stato appannaggio della Grecia, dominatrice assoluta con le sorelle Anna Maria ed Eirini Marina Alexandri, autrici di una prova magistrale valutata 316.3315 punti. La battaglia per l’argento è stata serratissima, con la Spagna (Lilou Lluis Valette e Iris Tio Casas) a soli 0.6873 punti di distacco, totalizzando 315.6442.

Il bronzo è andato alla coppia russa composta da Maiia Doroshko e Aleksandra Shmidt, ferme a 310.4407 punti. Un risultato che, nonostante la mancata medaglia, certifica la crescita e la solidità del movimento italiano in ambito continentale, proiettandolo con grande fiducia verso nuove sfide.