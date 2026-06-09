Tennis, secondo giorno di esami al San Raffaele per Jannik Sinner dopo il malore al Roland Garros

Il campione azzurro si trova a Milano per completare il ciclo di accertamenti programmati presso il padiglione Diamante, in seguito ai problemi fisici accusati nello Slam parigino contro Cerundolo.

Prosegue il percorso di controlli clinici per il numero uno del tennis italiano, intenzionato a fare piena luce sui recenti problemi fisici. Nella giornata di oggi, martedì 9 giugno 2026, Jannik Sinner si è recato nuovamente presso l’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi alla seconda sessione consecutiva di accertamenti sanitari precedentemente programmati. La notizia, rimbalzata rapidamente sui canali d’informazione e sulle piattaforme di aggiornamento live in tempo reale, tiene col fiato sospeso i tantissimi appassionati della racchetta.

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Gli esami specialistici al padiglione Diamante

Il fuoriclasse nativo di San Candido si è diretto con la massima riservatezza all’interno del padiglione Diamante della nota struttura ospedaliera milanese. L’equipe medica ha predisposto una serie mirata di esami clinici e strumentali approfonditi. La decisione di avviare questo monitoraggio specialistico si è resa necessaria in seguito al forte malore avvertito dal tennista azzurro durante il secondo turno del Roland Garros; un cedimento fisico improvviso che ne ha pesantemente condizionato il rendimento sul campo, costandogli una prematura e inaspettata eliminazione dal prestigioso torneo sulla terra rossa di Parigi per mano dell’argentino Juan Manuel Cerundolo. I test serviranno a definire il quadro clinico completo prima del ritorno ufficiale agli allenamenti.