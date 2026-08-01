Classica di San Sebastian 2026, Evenepoel nella storia: Carapaz battuto in volata

Il belga recupera dopo una foratura a 50 chilometri dall’arrivo e conquista il quarto successo in altrettante partecipazioni. Christian Scaroni quarto e migliore italiano, Giulio Ciccone sesto.

Remco Evenepoel ha vinto oggi, sabato 1° agosto, la Classica di San Sebastian 2026, conquistando il quarto successo in altrettante partecipazioni alla corsa basca.

Il corridore della Red Bull-BORA-hansgrohe ha battuto in volata Richard Carapaz dopo essere riuscito a recuperare da una foratura avvenuta a circa 50 chilometri dal traguardo. Christian Scaroni ha chiuso al quarto posto, risultando il migliore degli italiani, mentre Giulio Ciccone si è classificato sesto.

Evenepoel recupera dopo una foratura

Evenepoel, indicato tra i principali favoriti dopo il secondo posto ottenuto una settimana fa al Tour de France, ha dovuto affrontare un imprevisto nella fase decisiva della corsa.

Una foratura a 50 chilometri dall’arrivo gli ha fatto perdere circa 40 secondi dal gruppo di testa. Il belga è però riuscito a completare il ricongiungimento e a tornare in corsa per il successo.

L’attacco con Carapaz sul Murgil

A dieci chilometri dalla conclusione Evenepoel e Richard Carapaz hanno staccato gli avversari sul Gran premio della montagna di Murgil.

I due sono arrivati insieme a giocarsi la vittoria. Nello sprint finale il belga ha avuto la meglio sull’ecuadoriano della EF Education-EasyPost, completando la rimonta e aggiungendo un nuovo successo al proprio palmarès.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Quarta vittoria in quattro partecipazioni

Con il risultato ottenuto oggi, Evenepoel è diventato il primo corridore capace di conquistare quattro edizioni della Classica di San Sebastian.

Il portacolori della Red Bull-BORA-hansgrohe conserva inoltre un percorso perfetto nella corsa basca: quattro partecipazioni e altrettante vittorie.

Scaroni quarto e migliore italiano

Alle spalle dei primi due, Ben Tulett ha conquistato il terzo posto a 29 secondi dal vincitore.

Christian Scaroni ha concluso nella stessa frazione, ottenendo la quarta posizione e il miglior piazzamento tra gli italiani. Il corridore della XDS Astana Team ha preceduto Pello Bilbao e Giulio Ciccone.

Ciccone chiude al sesto posto

Giulio Ciccone, vincitore della Classica di San Sebastian nel 2025, ha provato a rientrare sui battistrada nella parte conclusiva della corsa.

Il corridore della Lidl-Trek si trovava inizialmente in terza posizione, ma è stato raggiunto da un gruppetto di tre inseguitori e ha terminato al sesto posto, con un ritardo di 29 secondi.

Non ha preso il via Primoz Roglic, fermato da un livido alla coscia destra riportato dopo essere stato investito da un’automobile nei giorni precedenti.

Classica di San Sebastian 2026, la top 10

Remco Evenepoel (Belgio, Red Bull-BORA-hansgrohe) 5:18:47; Richard Carapaz (Ecuador, EF Education-EasyPost) stesso tempo; Ben Tulett (Gran Bretagna, Team Visma-Lease a Bike) +0:29; Christian Scaroni (Italia, XDS Astana Team) +0:29; Pello Bilbao (Spagna, Bahrain Victorious) +0:29; Giulio Ciccone (Italia, Lidl-Trek) +0:29; Jan Christen (Svizzera, UAE Team Emirates-XRG) +0:29; Marc Hirschi (Svizzera, Tudor Pro Cycling Team) +0:29; Marcel Camprubí (Spagna, Q36.5 Pro Cycling Team) +0:29; Léo Bisiaux (Francia, Decathlon CMA CGM Team) +0:29.

Evenepoel firma così una nuova impresa nella corsa basca, trasformando una giornata complicata dalla foratura nel quarto trionfo personale alla Classica di San Sebastian.