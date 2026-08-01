Leonardo Fabbri ha vinto il Meeting Brazzale: rivivi le emozioni su Atletica Italiana Tv

Leonardo Fabbri non smette di regalare vittorie ed emozioni al pubblico italiano: dopo il successo di oggi, arriva agli Europei da leader mondiale

Leonardo Fabbri centra l’obiettivo nell’ultima prova generale prima degli Europei di Birmingham (10-16 agosto), imponendosi nella gara di getto del peso al Meeting Brazzale di Lonigo, in provincia di Vicenza. Il campione azzurro, bronzo mondiale in carica e detentore del titolo europeo conquistato due anni fa allo Stadio Olimpico di Roma, ha chiuso la serata con una misura di 21.93 metri, ottenuta alla seconda prova dopo un’apertura da 21.15.

Nonostante la vittoria, Fabbri non è riuscito a superare i 22 metri, interrompendo così una serie positiva di quattro gare consecutive (sono sei in totale in questa stagione) oltre la soglia dell’eccellenza internazionale.

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Tuttavia, il primatista mondiale stagionale (22.74 metri siglati in Diamond League a Eugene) e fresco vincitore agli Assoluti di Firenze con 22.43 metri, ha dimostrato di essere in uno stato di forma smagliante.

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I risultati del Meeting Brazzale: Fabbri comanda ancora una volta

Dopo il lancio vincente, l’allievo di coach Paolo Dal Soglio ha chiuso la rassegna con un nullo, 21.67, 20.91 e un ultimo tentativo da 21.60 metri, lasciando alle spalle il compagno di nazionale Zane Weir, secondo con 21.36 metri, e Lorenzo Del Gatto (18.60).

Ora la testa è già rivolta alla rassegna continentale britannica, dove Fabbri arriverà non solo come grande favorito per la difesa del trono europeo, ma anche con la consapevolezza di essere il leader mondiale. Ricordiamo che il Meeting Brazzale è stato visibile su Atletica Italiana Tv – piattaforma Sportface Tv, disponibile anche su Amazon Prime Channels e Samsung Tv Plus.