Tour de France Femmes 2026, Wiebes vince la prima tappa: Longo Borghini sesta

L’olandese si impone nella volata ristretta sullo strappo conclusivo di Losanna e conquista la prima maglia gialla. Sul podio Kim Le Court Pienaar e Demi Vollering.

Lorena Wiebes ha vinto oggi, sabato 1° agosto, la prima tappa del Tour de France Femmes 2026. La ciclista olandese si è imposta in una volata ristretta sullo strappo finale che conduceva al traguardo di Losanna, conquistando anche la prima maglia gialla della corsa.

Wiebes ha preceduto Kim Le Court Pienaar e Demi Vollering, che hanno completato il podio della frazione inaugurale.

Wiebes si impone sullo strappo di Losanna

La prima tappa si è decisa negli ultimi metri, quando un gruppo selezionato si è presentato compatto ai piedi dell’ascesa conclusiva.

Wiebes ha gestito al meglio il finale e ha trovato l’accelerazione decisiva per superare Le Court Pienaar e Vollering, iniziando il Tour de France Femmes con una vittoria e con il primato nella classifica generale.

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Longo Borghini sesta e nel gruppo delle migliori

Buon esordio per Elisa Longo Borghini. La ciclista italiana ha concluso la tappa in sesta posizione, arrivando insieme al gruppo delle dieci migliori di giornata.

L’azzurra resta quindi nelle prime posizioni dopo la frazione inaugurale, mentre Lorena Wiebes indosserà la maglia gialla nella seconda giornata della corsa.

Il podio della prima tappa

Lorena Wiebes; Kim Le Court Pienaar; Demi Vollering.

Elisa Longo Borghini ha terminato al sesto posto, confermandosi subito tra le protagoniste più attese del Tour de France Femmes 2026.