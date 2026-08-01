Europei di nuoto artistico 2026, Pelati-Ruggiero di bronzo nel duo libero misto

Seconda medaglia per l’Italia nella rassegna continentale di Parigi. Gli azzurri conquistano il terzo posto con 255.1641 punti, alle spalle di Gran Bretagna e Spagna.

Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato oggi, sabato 1° agosto, la medaglia di bronzo nel duo libero misto agli Europei delle discipline acquatiche di Parigi.

La coppia azzurra ha ottenuto 255.1641 punti, regalando all’Italia la seconda medaglia nel nuoto artistico della rassegna continentale. Il titolo europeo è andato ai britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, davanti agli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Iris Tio Casas.

Pelati e Ruggiero ancora tra le migliori coppie europee

Gli azzurri, già quarti ai Mondiali di Singapore 2025, hanno riproposto il “Tango argentino” sulle note di “Jealousy Tango” di Katica Illényi, con la coreografia di Anastasia Ermakova.

La routine, della durata di 2 minuti, 41 secondi e 5 decimi, racconta il tango come un dialogo costruito attraverso passione, tensione ed equilibrio. L’energia di Pelati e la sensibilità di Ruggiero si alternano tra forza e armonia, coinvolgendo anche il pubblico presente.

Lo stesso esercizio aveva già consentito alla coppia italiana di conquistare la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Parigi lo scorso 29 marzo.

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Il punteggio degli azzurri

Pelati e Ruggiero hanno ricevuto 110.4141 punti per gli elementi e 144.7500 per l’impressione artistica, raggiungendo il totale di 255.1641.

La prestazione ha confermato la coppia italiana tra le principali interpreti internazionali della specialità, nonostante alcune penalità legate alla sincronia.

Pelati: “Entrati in acqua pensando a quanto provato”

«Siamo entrati in acqua leggeri, pensando soltanto a fare bene le cose provate in allenamento», ha commentato Filippo Pelati al termine della gara.

«Siamo contenti perché ci eravamo posti l’obiettivo di migliorare l’impressione artistica, che è sicuramente cresciuta rispetto alla Coppa del Mondo in Canada, e di dare il meglio di noi stessi».

L’azzurro ha inoltre spiegato che la coppia ha ricevuto circa 5.6 punti di penalità sulla sincronia: «Dobbiamo migliorare questo aspetto, continuando comunque a lavorare sull’impressione artistica e sull’esecuzione».

Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna

La medaglia d’oro è stata conquistata da Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin. La coppia britannica ha totalizzato 258.2383 punti, suddivisi tra 112.2883 per gli elementi e 145.9500 per l’impressione artistica.

Secondo posto per gli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Iris Tio Casas con 257.9733 punti: 95.0233 negli elementi e 162.9500 nell’impressione artistica.

Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov, in gara come Atleti Indipendenti Neutrali, hanno concluso al quarto posto con 238.0834 punti. La loro prova è stata condizionata da due penalità ricevute nel quinto e nel sesto elemento.

Europei di Parigi, il podio del duo libero misto

Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, Gran Bretagna – 258.2383 punti; Dennis Gonzalez Boneu e Iris Tio Casas, Spagna – 257.9733 punti; Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, Italia – 255.1641 punti.

Il bronzo di Pelati e Ruggiero conferma la competitività dell’Italia nel duo misto e premia una routine capace di unire difficoltà tecnica, interpretazione e coinvolgimento artistico.