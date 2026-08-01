Jacobs suona la carica: “Faremo più casino degli inglesi. Agli Europei per il terzo titolo”

Marcell Jacobs non ha alcuna intenzione di mollare la presa e suona la carica in vista dei prossimi Europei: parte la sfida agli inglesi

Esattamente 5 anni fa, il 1 agosto 2021, Marcell Jacobs entrava per sempre nella leggenda dello sport italiano, conquistando l’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Un’impresa che sembrava irraggiungibile per un atleta delle nostre parti e con i nostri colori e si è trasformata in magia, incoronando il velocista lombardo come l’uomo più veloce del mondo.

A margine del recente collegiale di staffette in vista degli Europei di Birmingham (10-16 agosto), Jacobs ha ricordato quel momento storico con profonda emozione: “È stata la giornata che mi ha cambiato la vita, quella in cui ho coronato il mio sogno”.

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E ancora: “Sembra incredibile che siano già passati cinque anni, ma ora bisogna guardare al presente e al futuro, dai Mondiali dell’anno prossimo alle Olimpiadi di Los Angeles, cercando di continuare a correre forte”, ha detto in un’intervista ai microfoni federali.

Jacobs non lascia niente al caso in vista degli Europei

Il cammino del campione olimpico non è stato privo di ostacoli, con infortuni e alti e bassi tipici di uno sport individuale. “Ho sempre cercato di non mollare mai”, ha spiegato Jacobs, che ora punta dritto al terzo titolo europeo consecutivo: “Lottiamo per quello”.

La sfida si annuncia ardente, soprattutto perché gli Europei si correranno in casa della Gran Bretagna. Tuttavia, il campione azzurro non ha dubbi sulla determinazione del gruppo: “Siamo molto più agguerriti degli inglesi. Correre in casa dà tantissimo, come visto a Roma, ma noi arriviamo lì con una grandissima squadra e faremo più casino di loro”.

Parole che sottolineano la forza di un collettivo unito, dove la fiducia cieca reciproca nella staffetta resta l’arma vincente per tornare a dominare in pista.