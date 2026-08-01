Antonelli sta dominando il Mondiale di F1: primo nei giri veloci e non solo

Andrea Kimi Antonelli non lascia spazio agli avversari: i suoi dati finora nel Mondiale 2026 sono davvero impressionanti per velocità e controllo

Kimi Antonelli non è solo il leader solitario del Mondiale di Formula 1, ma domina con autorità assoluta anche una classifica speciale che certifica la sua superiorità tecnica: quella dei giri veloci. A metà stagione, dopo undici Gran Premi, il diciannovenne pilota della Mercedes si trova in testa al campionato piloti con 219 punti, forte di un vantaggio importante di 50 lunghezze su Lewis Hamilton, in Ferrari.

Il dato che più colpisce gli addetti ai lavori è il suo dominio nella graduatoria ufficiale dei “fastest lap”, sponsorizzata da DHL. Antonelli ha infatti siglato ben sei giri più rapidi in gara, un bottino che lo proietta in vetta a distanza incolmabile dai suoi inseguitori. Alle sue spalle figurano Lando Norris (McLaren) con due centri, e a quota uno Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (sempre Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull).

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I dati impressionanti di Antonelli

I sei giri veloci dell’italiano sono stati registrati in Cina (1:35.275), Giappone (1:32.432), Canada (1:14.210), Monaco (1:13.481), Austria (1:10.374) e Gran Bretagna (1:31.777), a riprova di una costanza di rendimento e di una gestione degli pneumatici eccezionali. A questi numeri si aggiungono sei vittorie in Gran Premi, un successo nella Sprint Race di Silverstone e sei pole position.

Durante la pausa estiva, la Mercedes lavora per consolidare questo margine. L’appuntamento è per il 21-23 agosto a Zandvoort, GP d’Olanda, dove il giovane talento bolognese cercherà di allungare ulteriormente sulla concorrenza, confermandosi come il vero padrone di tutto il 2026.