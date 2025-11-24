Flavio Cobolli e l’Italia del tennis hanno fatto sognare un intero popolo nonostante le assenze pesanti e le difficoltà: l’azzurro ancora festeggia sui social.

L’Italia ha compiuto un’impresa nel mondo del tennis, l’ennesima della sua storia e degli ultimi anni. In Matteo Berrettini la Nazionale ha trovato la certezza e l’equilibrio, in Flavio Cobolli il brivido e l’imprevedibilità. Due modi sì diversi, ma che hanno portato allo stesso obiettivo: vincere la Coppa Davis per il terza anno consecutivo.

Senza Sinner e senza Musetti che sono state comunque due assenze pesanti. Cobolli ha compiuto due imprese tra semifinale e finale e non ha nessuna intenzione – giustamente – di smettere di festeggiare.

Cobolli dalla gioia incontenibile: le sue parole sui social dopo la vittoria della Coppa Davis

Sul proprio profilo ‘X’, Cobolli ha scritto: “Campioni del mondo! Un sogno incredibile diventato realtà. La settimana più bella della mia vita“.

Un vero e proprio sogno per l’azzurro di 22 anni e per l’intera Nazionale Italiana. La Coppa Davis è ancora nostra e averla vinta nella cornice di Bologna le ha regalato un significato ancora più importante.