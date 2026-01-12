Calciomercato Roma: in arrivo Malen, Raspadori in un’altra italiana

Un intreccio in attacco sul calciomercato scalda la Serie A: Raspadori va verso un’altra big italiana, la Roma si consola con Malen

È una Roma maledetta quella di Giacomo Raspadori. Come fosse un film, un classico della commedia italiana. E invece è solo calciomercato, ma uno di quegli intrighi da pop corn e nervi tesi, che tiene incollato qualsiasi appassionato.

E così, proprio quando la trattativa per l’attaccante della Nazionale italiana sembrava vicina a tagliare il traguardo, la notte ha portato consiglio, confermando un ribaltone che potrebbe cambiare anche le gerarchie ai vertici della classifica di Serie A. Ma andiamo con ordine.

Da giorni si parla di un ritorno di Raspadori in Italia. Simeone non lo vede all’Atletico Madrid, è ancora fermo a zero gol nella Liga e 12 presenze, ma la maggior parte sono solo spezzoni che hanno aumentato il fastidio del ragazzo. Le premesse erano ben diverse e la cessione è l’unica soluzione per i Colchoneros e il bene dell’attaccante.

Dalla Capitale è partita la sfida per placare i mal di pancia di Sarri e Gasperini: ci ha provato la Lazio, ma non ha mai ricevuto un sì – con polemica annessa di Lotito. Poi è stata la volta della Roma, ma a un passo da voli, firma e sorrisi, tutto si è bloccato. Maledetta Roma, appunto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Roma furiosa, Raspadori verso il Napoli. Ma c’è Malen

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, ora la destinazione principe per Raspadori è il Napoli. Sì, un ritorno romantico proprio dove è stato decisivo nell’anno dello scudetto, e con Antonio Conte in panchina che può sfruttarlo in ben tre ruoli tra attacco e trequarti.

La pista va avanti bene e potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, purché venga ceduto uno tra Lucca e Lang, visto il mercato a zero a cui il Napoli è obbligato.

Altre 24 ore e la Roma mollerà definitivamente la presa, ma già con un altro colpo pronto. Si tratta di Donyell Malen, classe 1999 dell’Aston Villa pronto ad arrivare nella Capitale in prestito con diritto di riscatto condizionato. Non sarà Raspadori, ma sembra perfetto per Gasperini.