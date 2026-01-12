Sinner e Musetti nella top 5 Atp: giornata storica per il tennis italiano

Per la prima volta due azzurri tra i migliori cinque al mondo. Musetti sale al numero 5, Paolini risale al settimo posto nel ranking WTA.

Il tennis italiano vive una giornata destinata a entrare negli archivi. Con l’aggiornamento ufficiale del ranking ATP pubblicato oggi, l’Italia può vantare per la prima volta nella storia due giocatori contemporaneamente tra i primi cinque del mondo nel singolare maschile: Jannik Sinner, stabile al secondo posto, e Lorenzo Musetti, che sale fino alla quinta posizione.

Un traguardo mai raggiunto prima

Un risultato senza precedenti nell’era del ranking computerizzato, introdotto nel 1973. Nemmeno negli anni d’oro del tennis azzurro si era mai verificata una simile combinazione. La matematica lo aveva già anticipato nel fine settimana, ma ora l’ufficialità rende il momento ancora più simbolico.

Musetti al miglior ranking della carriera

Grazie alla finale raggiunta nel torneo ATP 250 di Hong Kong, Lorenzo Musetti guadagna due posizioni e firma il miglior piazzamento della sua carriera. Il toscano diventa così il quarto italiano di sempre per miglior ranking raggiunto, alle spalle soltanto di Jannik Sinner, primo azzurro numero uno del mondo, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta.

Italia protagonista anche verso l’Australian Open

In vista del primo Slam stagionale, l’Italia si presenta con numeri di assoluto rilievo. Oltre a Sinner e Musetti, sono quattro gli azzurri tra i primi 30 del ranking: Flavio Cobolli, numero 22, e Luciano Darderi, numero 24, saranno teste di serie all’Australian Open insieme ai due leader azzurri.

Bublik debutta in top 10

Tra le novità della classifica spicca anche l’ingresso per la prima volta in top 10 di Alexander Bublik. Il kazako, vincitore a Hong Kong proprio contro Musetti, conquista il nono titolo ATP in carriera e si affaccia nell’élite mondiale.

La top ten ATP

In vetta resta Jannik Sinner, seguito da Carlos Alcaraz. Completano la top five Alexander Zverev, Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Alle loro spalle De Minaur, Auger-Aliassime, Shelton, Fritz e Bublik.

Paolini risale nel ranking WTA

Buone notizie anche dal circuito femminile. Jasmine Paolini torna al settimo posto della classifica WTA, recuperando una posizione dopo i tornei di Brisbane e Auckland. La 29enne di Bagni di Lucca si conferma leader del tennis femminile italiano.

Situazione delle azzurre

Alle spalle di Paolini, Elisabetta Cocciaretto sale al numero 80, mentre Lucia Bronzetti scivola al 106. Al vertice del ranking mondiale resta Aryna Sabalenka, che consolida il primato davanti a Iga Swiatek. Sul podio sale Coco Gauff, mentre rientra in top ten anche Belinda Bencic dopo oltre tre anni.

Una giornata che certifica lo stato di salute straordinario del tennis italiano, capace di essere protagonista ai massimi livelli sia in campo maschile che femminile.