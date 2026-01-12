Inter-Napoli 2-2: da Doveri a Dov’eri(?) il passo è breve

“Abbiamo assistito ad una partita di livello internazionale“: tutto vero, come dare torto a chi questa mattina in redazione esordisce a proposito di Inter-Napoli. “Ed il merito è anche della direzione arbitrale, che ha permesso una partita così“: no, qui non siamo d’accordo, e vi spieghiamo il perché.

Inter-Napoli 2-2: prima il piacere, poi i Doveri

Che Doveri sia uno degli arbitri migliori in Italia è un fatto notorio (dato per acquisito da una buona parte dei cittadini), ma se invece ci raccontasse quale sia la difficile situazione dei direttori di gara italiani? Perché dopo il rigore fischiato al Napoli contro i nerazzurri, l’AIA non ne esce benissimo. Appena qualche giorno prima, Rocchi si era prodigato nella spiegazione di come “non tutti gli step on foot sono da calcio di rigore“.

Ad esempio, occorre che ci sia un pallone giocabile a margine dell’azione: se Mkhitaryan calcia e solo quando il pallone è ampiamente lontano arriva il pestone, come fa ad essere rigore alla luce dello stesso indirizzo dato dallo stesso designatore arbitrale? Il miglior arbitro italiano ha diretto 2 partite delle qualificazioni in Champions League, nessuna a partire dalla fase a gironi. Un caso curioso.

Se Inter-Napoli è stata una partita di livello internazionale, è solo perché le due squadre, con allenatori e giocatori in primis, possono vantare tale status. Il livello fisico, atletico e tecnico segna un solco profondo tra le due compagini rispetto a tutte le altre formazioni del nostro campionato. Il Milan ha benificiato fino a questo momento dell’assenza di impegni europei, e per quello che è stato il recente passato Allegri ha fatto un grande lavoro, ma manca ancora qualcosa sotto il punto di vista del gioco (e dell’organico) ai rossoneri per poter inserirli nella lotta Scudetto.

Ieri siamo passati da Doveri a Dov’eri quando ha parlato Rocchi (?), ma il vero obbligo ad oggi è quello di garantire che un tale spettacolo competitivo si svolga secondo i crismi della correttezza più assoluta.