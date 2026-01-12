Sestriere, Baumann vince il gigante FIS del Grand Prix Italia Dicoflor

La svizzera si impone nel primo dei due giganti in programma. Seconda Maria Sole Antonini, sul podio anche la francese Haro. Parravicini migliore tra le junior.

È della svizzera Lara Baumann il primo gigante FIS disputato al Sestriere, valido come tappa del Grand Prix Italia Dicoflor, il circuito dedicato alle atlete delle categorie junior e aspiranti. Una gara combattuta fino all’ultimo, decisa per pochi centesimi, che ha visto protagonista anche il movimento azzurro.

Baumann decisiva nella seconda manche

Quarta al termine della prima discesa, Baumann ha costruito il successo nella seconda manche, chiudendo con il tempo complessivo di 2’08″83. Alle sue spalle, staccata di appena due centesimi, si è piazzata Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana Via Lattea, protagonista di una prova solida e continua. Terzo posto per la francese Carmen Haro, che ha accusato un ritardo di 47 centesimi.

Parravicini prima tra le junior

Tra le atlete junior il miglior risultato è stato firmato da Sofia Parravicini (Fiamme Gialle), sesta assoluta a 0″94 dalla vincitrice. Alle sue spalle si sono classificate Nadine Trocker (Seiser Alm Ski Team) e Arianna Putzer (Ski Club Gardena).

Aspiranti, successo per Putzer

Proprio Arianna Putzer, grazie all’ottavo tempo complessivo, ha conquistato il successo nella categoria aspiranti. A completare il podio under 18 sono state Victoria Klotz (Renngemeinschaft Wipptal), decima, e Lavinia Paci (Centro Sportivo Esercito), undicesima.

Si replica martedì

Il programma del Grand Prix Italia Dicoflor al Sestriere prosegue martedì 13 gennaio con il secondo gigante FIS, che offrirà una nuova occasione di confronto per le giovani protagoniste del circuito.