Tiro con l’Arco, tanti azzurri in Coppa del Mondo: due i big

La Coppa del Mondo di tiro con l’arco è pronta a partire: l’Italia vuole essere protagonista, due i big azzurri

Quando il bersaglio diventa piccolo all’orizzonte, l’Italia inizia a sognare. È successo tante volte negli ultimi decenni e con campioni che hanno scritto la storia di questo sport nel mondo e sui maggiori palcoscenici di livello internazionale.

Le linee sono pronte a riempirsi di talento per la quinta tappa della Coppa del Mondo Indoor di tiro con l’arco (Indoor World Series). Il calendario porta in Francia, a Nimes, dal 16 al 18 gennaio. Gli appassionati non stanno nella pelle per il primo grande debutto dei campioni azzurri nel 2026.

Una Coppa del Mondo è sempre un appuntamento di pregio per gli atleti, e in questo caso assume grande importanza anche per la preparazione alle sfide Outdoor che partiranno ad aprile in Messico, per poi proseguire a fine maggio in Turchia.

La lista degli italiani in lizza è davvero ampia anche outdoor e prevede alcuni dei migliori fenomeni azzurri. In tutto si parla di 113 nomi, considerando tutte le categorie e specialità in lista per la tappa francese.

L’Italia pronta ad aggredire la Coppa del Mondo: ci sono Borsani e Nespoli

Per l’appuntamento a Nimes non mancano i nomi di pregio tra gli Azzurri. Spicca la presenza di due icone come Matteo Borsani e Mauro Nespoli, senza dimenticare Lucilla Boari, Roberta Di Francesco e Vanessa Landi.

Le aspettative sono alte per il prossimo weekend, a partire dalle qualificazioni in programma venerdì 16 gennaio che porteranno alle sfide individuali e all’assegnazione dei premi nella giornata di domenica. Precisione e tempismo verso l’obiettivo: il tiro con l’arco scalda i motori per un grande 2026.