Nba, Minnesota rimonta da -19 e batte San Antonio: notte di big match e sorprese

I Timberwolves vincono allo scadere con Edwards, Thunder e Nuggets continuano a correre. Cade Golden State, successi pesanti a Est per Knicks e Raptors.

Notte ricca di colpi di scena nella regular season Nba, tra rimonte clamorose, vittorie pesanti in chiave playoff e qualche caduta inattesa. A prendersi la scena è Minnesota, capace di ribaltare una partita che sembrava compromessa contro San Antonio.

Edwards firma la rimonta dei Timberwolves

Partita epica tra Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs, decisa all’ultimo possesso. Sotto di 19 punti, i Timberwolves completano una rimonta incredibile e si impongono 104-103 grazie al canestro decisivo di Anthony Edwards, autore di 23 punti. Non bastano agli Spurs i 29 punti di Victor Wembanyama: la sconfitta non costa però il secondo posto a Ovest, alle spalle degli Oklahoma City Thunder.

Thunder in striscia, Heat ko

Oklahoma City continua a volare. I campioni in carica superano Miami Heat 124-112 e centrano il terzo successo consecutivo. Shai Gilgeous-Alexander va ancora oltre i 20 punti, arrivando a 110 partite consecutive sopra quella soglia, una serie che avvicina il record storico di Wilt Chamberlain (126 nel 1963). Ottimi anche Jalen Williams (19) e Chet Holmgren e Ajay Mitchell (16 a testa). A Miami non basta un Andrew Wiggins da 23 punti, con Simone Fontecchio che trova spazio nel finale e segna una tripla a tempo scaduto.

Denver vince senza Jokic, Giannis non basta

Successo importante anche per i Denver Nuggets, che battono 108-104 i Milwaukee Bucks nonostante l’assenza di Nikola Jokic. A Milwaukee non è sufficiente un Giannis Antetokounmpo vicino alla tripla doppia con 31 punti, 8 rimbalzi e 11 assist.

Sacramento ferma Houston, DeRozan entra nella storia

Terzo stop consecutivo per gli Houston Rockets, sconfitti 111-98 sul parquet dei Sacramento Kings, che interrompono una striscia negativa di sette gare. Protagonista DeMar DeRozan con 22 punti e il traguardo delle 26.000 realizzazioni in carriera. Ai Rockets non bastano i 31 punti e 13 rimbalzi di Amen Thompson né i 23 di Kevin Durant.

Suns solidi, crollo Warriors

Al sesto posto a Ovest si consolidano i Phoenix Suns, che superano Washington Wizards 112-93. Devin Booker chiude con 17 punti, mentre Royce O’Neale è il miglior realizzatore con 19. Passo falso interno invece per i Golden State Warriors, travolti 124-111 dagli Atlanta Hawks: sei uomini in doppia cifra per Atlanta rendono vani i 31 punti di Steph Curry e i 30 di Jimmy Butler.

Est: sorridono Knicks e Raptors

Nella Eastern Conference vincono i New York Knicks, secondi in classifica, che superano i Portland Trail Blazers 123-114. Emozionante anche la sfida tra Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, decisa solo all’overtime con il successo canadese per 116-115.