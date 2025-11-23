Berrettini apre, Cobolli completa l’impresa: gli azzurri conquistano la quarta Insalatiera della loro storia e firmano un record che mancava dal 1971.

L’Italia scrive una pagina leggendaria del tennis mondiale. A Bologna gli azzurri vincono la Coppa Davis 2025, la terza consecutiva, superando la Spagna per 2-0 e diventando la prima nazionale, dal 1971, a trionfare per tre anni di fila dopo l’abolizione del Challenge Round. Un risultato storico che arricchisce la bacheca del tennis italiano con la quarta Insalatiera dopo quelle del 1976, 2023 e 2024.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A firmare la giornata perfetta sono Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Il romano apre la finale dominando il primo singolare e portando l’Italia sull’1-0. Subito dopo tocca a Cobolli completare l’opera contro Jaume Munar: partita durissima, quasi tre ore di battaglia, chiusa dall’azzurro in rimonta 1-6, 7-6(5), 7-5. È il punto decisivo che scatena la festa al Palazzo dello Sport di Bologna.

“Stamattina ero un po’ teso, com’è normale in giornate così importanti – ha raccontato Berrettini ai microfoni di SuperTennis – ma mi sono detto di restare concentrato sul punto successivo. È l’unico modo per vincere queste partite”. Poi la dedica al gruppo: “Non importa chi gioca e chi sta fuori. Siamo un gruppo unito, lungo, pieno di ragazzi che si vogliono bene e danno il massimo”.

Una vittoria che conferma la profondità della squadra italiana e un ciclo straordinario, capace di riportare il tricolore sul tetto del mondo per il terzo anno consecutivo. Una Nazionale forte, compatta e destinata a puntare ancora più in alto.