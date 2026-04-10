Billie Jean King Cup, Italia sul 2-0 contro il Giappone: vince anche Paolini

Le azzurre dominano i primi singolari a Velletri e si avvicinano alle Final Eight. Decisivi i successi in due set contro Uchijima e Sakatsume.

Italia perfetta nei primi singolari

L’Italia chiude la prima giornata di Billie Jean King Cup avanti 2-0 contro il Giappone grazie alle vittorie di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini sulla terra rossa del complesso sportivo “Colle degli Dei” di Velletri.

Le bi-campionesse in carica partono nel migliore dei modi nel confronto valido per la qualificazione alle Final Eight.

Paolini domina Sakatsume

Jasmine Paolini, numero uno azzurra e attuale numero 8 del ranking Wta, ha conquistato il secondo punto battendo Himeno Sakatsume, numero 133 del mondo, con un netto 6-3 6-1.

Prestazione solida e senza sbavature per Paolini, che ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute del match, avvicinando l’Italia al passaggio del turno.

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Cocciaretto apre la sfida con un successo

In precedenza era stata Elisabetta Cocciaretto a portare in vantaggio le azzurre superando Moyuka Uchijima, numero 84 del ranking Wta, con il punteggio di 7-5 6-2.

La numero due italiana, attualmente numero 42 del mondo, ha mostrato determinazione nei momenti decisivi del primo set prima di chiudere con maggiore autorità nel secondo.

“Ma quanto è bello giocare in Italia. E’ stato un match duro ma sognavo questo momento fin da quando ero una bambina. Ricordo di aver visto in tv le ragazze vincere in Sardegna e ricordo che sognavo un giorno di poterci riuscire: per questo oggi è come un sogno diventato realtà per me. Adesso però è il momento di fare il tifo per Jasmine perché non abbiamo ancora completato il lavoro”, ha dichiarato Cocciaretto a SuperTennis dopo il match.

Domani il doppio e gli altri singolari

Domani, a partire dalle ore 11, sono in programma il doppio ed eventuali altri due singolari.

Sulla carta questi gli accoppiamenti:

Jasmine Paolini/Sara Errani contro Eri Hozumi/Shuko Aoyama

Jasmine Paolini contro Moyuka Uchijima

Elisabetta Cocciaretto contro Himeno Sakatsume

In palio uno dei sette posti disponibili per le Final Eight, mentre l’ottavo è già stato assegnato alla Cina, Paese ospitante della fase conclusiva a Shenzhen.