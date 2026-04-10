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Tennis

Billie Jean King Cup, Italia sul 2-0 contro il Giappone: vince anche Paolini

Franz Monaco
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TENNIS Internazionali di Tennis BJK Cup Qualifiers Italy vs Japan
Jasmine Paolini of Italy against Himeno Saktsume of Japan during the Billie Jean King Cup by Gainbridge Qualifiers 2026, match between Italy and Japan at ASD Colle degli Dei on April 10, 2026 in Velletri, Italy.

Le azzurre dominano i primi singolari a Velletri e si avvicinano alle Final Eight. Decisivi i successi in due set contro Uchijima e Sakatsume.

Italia perfetta nei primi singolari

L’Italia chiude la prima giornata di Billie Jean King Cup avanti 2-0 contro il Giappone grazie alle vittorie di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini sulla terra rossa del complesso sportivo “Colle degli Dei” di Velletri.

Le bi-campionesse in carica partono nel migliore dei modi nel confronto valido per la qualificazione alle Final Eight.

Paolini domina Sakatsume

Jasmine Paolini, numero uno azzurra e attuale numero 8 del ranking Wta, ha conquistato il secondo punto battendo Himeno Sakatsume, numero 133 del mondo, con un netto 6-3 6-1.

Prestazione solida e senza sbavature per Paolini, che ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute del match, avvicinando l’Italia al passaggio del turno.

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Cocciaretto apre la sfida con un successo

In precedenza era stata Elisabetta Cocciaretto a portare in vantaggio le azzurre superando Moyuka Uchijima, numero 84 del ranking Wta, con il punteggio di 7-5 6-2.

La numero due italiana, attualmente numero 42 del mondo, ha mostrato determinazione nei momenti decisivi del primo set prima di chiudere con maggiore autorità nel secondo.

“Ma quanto è bello giocare in Italia. E’ stato un match duro ma sognavo questo momento fin da quando ero una bambina. Ricordo di aver visto in tv le ragazze vincere in Sardegna e ricordo che sognavo un giorno di poterci riuscire: per questo oggi è come un sogno diventato realtà per me. Adesso però è il momento di fare il tifo per Jasmine perché non abbiamo ancora completato il lavoro”, ha dichiarato Cocciaretto a SuperTennis dopo il match.

Domani il doppio e gli altri singolari

Domani, a partire dalle ore 11, sono in programma il doppio ed eventuali altri due singolari.

Sulla carta questi gli accoppiamenti:

  • Jasmine Paolini/Sara Errani contro Eri Hozumi/Shuko Aoyama
  • Jasmine Paolini contro Moyuka Uchijima
  • Elisabetta Cocciaretto contro Himeno Sakatsume

In palio uno dei sette posti disponibili per le Final Eight, mentre l’ottavo è già stato assegnato alla Cina, Paese ospitante della fase conclusiva a Shenzhen.

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