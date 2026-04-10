Billie Jean King Cup, Cocciaretto parte forte: Italia avanti 1-0 sul Giappone

L’azzurra supera Uchijima in due set a Velletri e regala il primo punto alle bi-campionesse in carica. Ora tocca a Paolini contro Sakatsume.
Cocciaretto porta avanti l’Italia
Elisabetta Cocciaretto conquista il primo punto per l’Italia nella sfida di Billie Jean King Cup contro il Giappone, in corso sulla terra rossa del complesso sportivo “Colle degli Dei” di Velletri.
La numero due azzurra, attualmente 42 del ranking Wta, ha superato la giapponese Moyuka Uchijima, numero 84 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-2, garantendo un avvio positivo alle bi-campionesse in carica.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Ora Paolini per il secondo singolare
Dopo il successo di Cocciaretto è in programma il secondo singolare, che vedrà protagonista la numero uno italiana Jasmine Paolini, attuale numero 8 del ranking Wta, opposta alla giapponese Himeno Sakatsume, numero 133 della classifica mondiale.
La sfida rappresenta un passaggio importante per indirizzare il confronto e avvicinare l’Italia alla vittoria nel tie.
Il programma delle prossime sfide
Domani, a partire dalle ore 11, sono in calendario altri due singolari e il doppio. Sulla carta, questi gli accoppiamenti previsti:
- Jasmine Paolini/Sara Errani contro Eri Hozumi/Shuko Aoyama
- Jasmine Paolini contro Moyuka Uchijima
- Elisabetta Cocciaretto contro Himeno Sakatsume
In palio un posto alle Final Eight
La sfida mette in palio uno dei sette pass disponibili per le Final Eight della competizione, mentre l’ottavo posto è già stato assegnato alla Cina, Paese ospitante della fase conclusiva in programma a Shenzhen.