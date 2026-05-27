Fossa Olimpica, al Tav Fano si assegna il titolo italiano Mixed Team 2026: finale in diretta su Tiro a Volo TV

Domenica 31 maggio il Tav Fano ospiterà il Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica. In pedana le migliori coppie del panorama nazionale, con finale trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV.
Sarà il TAV Fano a ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione nazionale del tiro a volo.
Domenica 31 maggio andrà infatti in scena il Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica, competizione che assegnerà lo Scudetto Tricolore 2026 alle migliori coppie composte da un tiratore e una tiratrice.
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Gori-Valeri difendono il titolo
A presentarsi da campioni in carica saranno Sofia Gori e Diego Valeri, vincitori dell’edizione 2025.
La coppia della Marina Militare proverà a confermarsi contro alcuni dei migliori specialisti italiani della disciplina.
La formula della gara
La fase di qualificazione prevede tre serie da 25 piattelli per ciascun atleta, per un totale di 75 piattelli individuali e 150 complessivi per squadra.
Le migliori quattro coppie accederanno alla finale, che si svolgerà secondo la nuova formula ISSF.
Le squadre finaliste si sfideranno su 40 piattelli complessivi, con eliminazioni progressive dopo 20 e 30 piattelli per determinare quarto e terzo posto.
In palio scudetto e medaglie FITAV
Oltre al montepremi federale, la coppia vincitrice conquisterà il titolo di Campioni Italiani Mixed Team 2026, lo Scudetto Tricolore e le medaglie FITAV.
Medaglie anche per le squadre classificate al secondo e terzo posto.
Diretta su Tiro a Volo TV
La finale sarà trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV, il canale di Sportface dedicato al tiro a volo, a partire dalle ore 15.30 di domenica 31 maggio.