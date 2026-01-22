Australian Open, Bolelli-Vavassori fuori a sorpresa. Bene Darderi, Maestrelli ko

Si ferma subito la corsa di Bolelli e Vavassori agli Australian Open dopo due finali consecutive. Djokovic elimina Maestrelli, Darderi va avanti

È stata una notte italiana agrodolce agli Australian Open, ma in cui l’amaro in bocca si fa sentire particolarmente dopo i risultati arrivati da Melbourne. La più grande sorpresa negativa arriva nel doppio maschile: dopo due finali consecutive, infatti, si fermano al primo turno Bolelli e Vavassori.

La grande coppia delle racchette tricolori è stata eliminata dal taiwanese Ho Ray e dal tedesco Hendrik Jebens con il punteggio di 6-7 7-6 6-4. Il sogno di essere ancora protagonisti in Australia si spegne dopo quasi due ore e mezza di gioco nel torneo. Pochissimo.

Tornando al singolare, vi abbiamo detto di Musetti-Sonego, ma bisogna sottolineare anche il successo di Luciano Darderi che continua la sua scalata nel ranking ATP. Il tennista italiano è riuscito a battere Baez in quattro set, con il punteggio di 3-1 (6-3 1-6 6-4 6-3).

L’attuale numero 23 al mondo continua la sua scalata dopo un 2025 decisamente positivo e che ha rappresentato una svolta nella sua carriera.

Finisce la favola di Maestrelli, ma è un nuovo inizio

Negli scorsi giorni, gli Australian Open hanno regalato una favola tutta italiana, quella di Francesco Maestrelli. Il gigante azzurro, numero 141 al mondo, è riuscito a sorprendere tutti, guadagnandosi un match storico contro Novak Djokovic.

Oggi, però, non c’è stato niente da fare: il fenomeno serbo ha concesso solo sette game totali al rivale, vincendo con il punteggio di 3-6 2-6 2-6. Maestrelli è parso comunque felice e soddisfatto: per lui è un nuovo inizio, non la fine.