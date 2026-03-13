Scherma, Campionati Italiani a squadre Fioretto: i titoli del venerdì

Si sono aperti ufficialmente a Piacenza i Campionati Italiani a squadre di scherma 2026 con la prima giornata dedicata al fioretto.

Cinque titoli a squadre assegnati oggi sono

Il venerdì di gare ha visto assegnare cinque titoli nelle diverse categorie, inaugurando il ricco programma della manifestazione che proseguirà fino al 16 marzo tra le pedane del Piacenza Expo.

L’evento vede impegnate società dalla serie A2 fino alla serie C, con numerose iniziative dedicate anche alla scherma integrata e paralimpica.

La giornata inaugurale ha visto il successo tra le fiorettiste di serie A2 della Pro Patria et Libertate Busto Arsizio, protagonista di una finale intensa contro il Club Scherma Jesi. Il team lombardo composto da Marta Cammilletti, Elisa Colombo, Carlotta Franzoni e Giulia Malvezzi ha conquistato il titolo con il punteggio di 45-39.

Nel fioretto maschile di serie A2 il successo è stato conquistato proprio dal Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo. La formazione composta da Gian Maria Antonini, Emanuele D’Avanzo, Federico De Michieli Vitturi e Carmelo Fallica ha dominato la finale contro il Club Scherma Pesaro imponendosi con il punteggio di 45-29.

Grande soddisfazione anche per il Club Scherma Salerno, vincitore della gara femminile di serie B1. La squadra campana composta da Sirya Bernadet Lambiase, Anna Marie Maisto, Giorgia Memoli ed Emily Parra ha superato in finale la Schermabrescia con il punteggio di 45-39.

Nel fioretto maschile di serie B2 il titolo italiano è andato al Circolo della Scherma Ramon Fonst. Il team torinese formato da Matteo Borgogno, Robert Ghetu, Luca Juravle e Alessio Zuddas ha avuto la meglio sul Cus Catania con il punteggio di 45-37.

Nella competizione femminile di serie B2 è arrivata invece la vittoria del Petrarca Scherma Padova. La squadra composta da Beatrice Musco, Stella Pagnin, Maria Francesca Prenna e Margherita Rampazzo ha dominato la finale contro il Club Scherma Valdera con un netto 45-10, conquistando il titolo di categoria.

Il programma di domani 14 marzo

Il programma di domani dei Campionati Italiani a squadre proseguirà sabato con altre importanti competizioni. Dalle ore 9 si svolgeranno le gare di fioretto maschile dedicate alle serie C e B1 e inizierà anche la prova di spada femminile di serie B1.

Sempre nella giornata di sabato spazio alle competizioni a squadre di spada femminile nelle serie A2 e C1, oltre ai Gran Premi di scherma integrata di fioretto e sciabola, appuntamenti speciali in cui atleti olimpici e paralimpici gareggeranno insieme.

Le competizioni offriranno inoltre la possibilità di qualificarsi per i Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026.

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