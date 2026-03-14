F1, Mercedes spaziale: Sprint a Russell, Pole storica per Antonelli. Bene Ferrari

Il weekend del Gran Premio di Cina di Formula 1 viene praticamente cannibalizzato da Mercedes, protagonista assoluta. George Russell conquista la Sprint Race di Shanghai, mentre Andrea Kimi Antonelli scrive una pagina di storia per l’automobilismo italiano centrando una straordinaria pole position a soli 19 anni.

Sprint Race: Hamilton e Leclerc lottano, ma la Mercedes di Russell è imprendibile

La Sprint Race del GP di Cina 2026 disputata questa notte alle ore 4.00 si è chiusa con il successo di George Russell, capace di gestire la gara senza affanni. Il pilota britannico ha tagliato il traguardo con 674 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton ha completato il podio con l’altra Ferrari a circa 2.5 secondi.

Alle spalle del trio di testa troviamo il campione del mondo Lando Norris (McLaren), quarto davanti a Andrea Kimi Antonelli, sfortunato in diverse occasioni.

La prima in partenza, che ha subito regalato colpi di scena. Antonelli è rimasto fermo allo spegnimento dei semafori, permettendo a Russell di prendere la leadership davanti a Hamilton e Norris.

Il sette volte campione del mondo ha provato più volte a strappare il comando al connazionale, dando vita a un acceso duello nei primi giri. I due si sono scambiati la posizione più volte, ma alla fine Sir Lews ha dovuto cedere e difendersi anche da Charles Leclerc, rimasto in agguato. Il monegasco ha poi approfittato del calo delle gomme di Hamilton per superarlo e portarsi in seconda posizione. Nel frattempo Antonelli ha iniziato una grande rimonta.

La gara si è riaccesa nel finale con l’ingresso della Safety Car. Alla ripartenza, con tre giri alla fine, con gomme nuove, Russell ha mantenuto la testa ma i distacchi si sono assottigliato rispetto ai siderali 4 secondi ai quali era arrivata l’inglese da Leclerc. Insomma, poca storia, le Ferrari pur tenendo il passo di Mercedes nei primi due settori, hanno pagato fino a 7 decimi nell’ultimo che prevedere un lunghissimo dritto. Con queste premesse, sarà impossibile domani rimanere con le frecce d’argento.

Antonelli nella storia: pole position a 19 anni

La giornata della Mercedes è diventata storica in mattinata quando Andrea Kimi Antonelli è stato protagonista assoluto delle qualifiche.

Il giovane talento italiano ha conquistato la prima pole position in carriera, diventando il pilota più giovane nella storia della F1 a partire davanti a tutti. Antonelli ha superato il record di Sebastian Vettel, che conquistò la pole a Monza nel 2008 a 21 anni.

Un risultato straordinario per ACI Italia, visto che per la prima volta un nostro connazionale è tornato in pole position dopo ben 17 anni: l’ultimo era stato Giancarlo Fisichella nel GP del Belgio 2009 con la Force India.

Nel momento decisivo della Q3, Antonelli ha stampato un incredibile 1:32.322, migliorando ulteriormente il suo tempo nel tentativo finale ed approfittando dei problemi di George Russell, secondo a 2 decidimi, costretto ad un unico tentativo per un problema tecnico accusato a inizio sessione.

Bene le Ferrari che hanno agguantato la seconda fila con Hamilton davanti a Leclerc. La rossa sembra competitiva sul passo gara ma non quanto le vetture anglo-tedesche.

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