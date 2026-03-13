Climbing: Coppa Italia Under, il programma e come vedere le gare

Il circuito nazionale di Coppa Italia Speed di arrampicata sportiva riparte ufficialmente domani, sabato 14 marzo, con la prima tappa stagionale ospitata nella palestra Big Walls.
Coppa Italia Speed: il programma
Dopo l’avvio delle competizioni Boulder delle scorse settimane, il calendario agonistico italiano accende i riflettori sulla disciplina più rapida dell’arrampicata sportiva.
La Speed è una specialità unica nel panorama sportivo visto che in questo caso gli atleti devono scalare una parete standardizzata di 15 metri nel minor tempo possibile.
La giornata di gara prenderà il via nel pomeriggio con le qualifiche della Coppa Italia Under 15 alle ore 14.45, che vedranno scendere in parete prima le atlete e poi gli atleti. Subito dopo, alle 15.30, si disputeranno le finali della stessa categoria.
Il programma proseguirà con le qualifiche della Coppa Italia Senior alle ore 17.45, momento in cui entreranno in scena i migliori velocisti italiani pronti a contendersi il primo successo stagionale.
Le finali Under 17 sono previste alle ore 19.00, mentre il momento più atteso della giornata arriverà alle ore 20.00 con le finali Senior, che decreteranno i vincitori della prima tappa del circuito 2026. Al termine delle gare è prevista la cerimonia di premiazione.
Il pubblico potrà assistere gratuitamente dal vivo alle sfide, vivendo da vicino il caratteristico formato “testa a testa” della Speed. Gli atleti scaleranno simultaneamente le pareti su due linee identiche, in gare tiratissime. La vicinanza alla parete e la rapidità delle salite rendono questa disciplina particolarmente spettacolare anche per chi si avvicina per la prima volta all’arrampicata sportiva.
Come vedere le gare su SportFace
Per chi non potrà vedere da vicino gli atleti impegnati a Brugherio, sarà comunque possibile seguire le fasi decisive della competizione in diretta streaming su Climbing TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV.
Le finali della Coppa Italia Speed saranno infatti trasmesse sul canale Sportface TV, all’interno della sezione dedicata a Climbing TV. La diretta permetterà agli appassionati di seguire in tempo reale le sfide che assegneranno il primo podio della stagione, con collegamenti dedicati alle batterie finali della competizione.
La diretta streaming è accessibile online tramite la piattaforma Sportface TV e anche tramite l’app ufficiale Sportface, disponibile per dispositivi mobili. In questo modo tutti potranno seguire la competizione ovunque, senza perdere neppure un duello sulla parete di gara.