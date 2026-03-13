Taekwondo, Dutch Open: Italia protagonista ad Eindhoven

Il taekwondo internazionale torna in vetrina nei Paesi Bassi con la 53ª edizione dei Dutch Open Taekwondo Championships, in programma domani 14 e domenica 15 marzo 2026 a Eindhoven.

Dutch Open Taekwondo Championships: la presentazione

Il Dutch Open Taekwondo Championships è uno dei tornei più prestigiosi e partecipati del circuito europeo, valido per il ranking mondiale della World Taekwondo e per il ranking europeo.

L’evento ogni anno è capace di richiamare atleti di altissimo livello provenienti da tutta Europa e da numerosi Paesi del panorama mondiale.

All’appuntamento olandese l’Italia si presenterà con una delegazione ampia e competitiva guidata. Tra i protagonisti più attesi della competizione spicca il campione olimpico Vito Dell’Aquila, punto di riferimento della squadra azzurra vista anche la sua grande esperienza internazionale. La presenza dell’oro olimpico spicca nella squadra italiana, rafforzandone le ambizioni degli azzurri impegnati anche in altre categorie di peso.

Gli uomini si presentano alla rassegna intenzionale con una squadra ricca di qualità e tecnica. Nei -54 kg combatteranno Abderrahman Touiar e Gaetano Cirivello, mentre nei -58 kg sarà impegnato Giuseppe Foti. La categoria -63 kg vedrà protagonisti Ludovico Iurlaro, lo stesso Vito Dell’Aquila e Hamza Laantri. Nei -68 kg gareggerà Dennis Baretta, nei -74 kg Angelo Mangione e nei -80 kg Emanuele Vittorio Maturo. A completare la squadra maschile saranno Antonio Gerrone nei -87 kg e Matteo De Angelis insieme a Mattia Molin nella categoria +87 kg.

Tra le donne impegnate, in gara Giulia Galiero ed Elisa Bertagnin nella categoria -46 kg, mentre nei -53 kg saranno impegnate Anna Frassica e Ilenia Matonti. Nella categoria -57 kg l’Italia potrà contare su Alessandra D’Angelo e Lucia Pezzolla, mentre nei -67 kg sarà presente Giulia Maggiore.

Dutch Open Taekwondo: sfida tra palestre

Accanto agli atleti della Nazionale, il Dutch Open vedrà anche la partecipazione di numerosi club italiani, a conferma del forte interesse del movimento azzurro per questa storica competizione internazionale. In gara saranno presenti atleti provenienti da diverse realtà del taekwondo italiano, tra cui Galatina TKD Institute, Fiamme Oro, New Accademia TKD Lombardia, Oneness Taekwondo Accademia, Polisportiva Edera Forlì, Scuola TKD Angileri, Taekwondo Beinaschese, Taekwondo Suedtirol, Tiger Team TKD Fabriano e Vigili del Fuoco Fiamme Rosse, società che negli anni hanno contribuito alla crescita e alla diffusione della disciplina sul territorio nazionale.

Il torneo si svilupperà su due giornate di gara. Sabato 14 marzo saranno protagonisti gli atleti delle categorie cadetti e junior, mentre domenica 15 marzo sarà dedicata alle competizioni senior.

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