Serie A Basket su Sky e NOW: Venezia-Udine apre la 22ª giornata, big match Bologna-Milano

La ventiduesima giornata della Serie A Unipol di basket è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si parte sabato con Venezia-Udine, domenica il big match tra Virtus Bologna e Olimpia Milano.

La 22ª giornata della Serie A Unipol di basket sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW, con due appuntamenti che potrebbero incidere sugli equilibri della classifica.

Si comincia sabato 14 marzo alle 20.00 con Venezia-Udine, in programma al Taliercio e visibile su Sky Sport Basket. La telecronaca sarà affidata a Davide Fumagalli, con il commento tecnico di Andrea Meneghin.

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Domenica il big match Bologna-Milano

Il momento clou del weekend arriverà domenica 15 marzo alle 20.00, quando andrà in scena il big match tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, una delle sfide più prestigiose del basket italiano.

Quella in programma sarà la sfida numero 225 tra le due squadre, un confronto che potrebbe avere un peso importante nella corsa alle prime posizioni della classifica.

Il match sarà preceduto da uno studio prepartita dalle 19.30 e sarà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con telecronaca di Andrea Solaini e commento tecnico di Andrea Meneghin.

Basket protagonista su Sky

La Serie A LBA sarà seguita anche attraverso risultati, classifiche, notizie e highlights su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Il programma della 22ª giornata su Sky e NOW

Sabato 14 marzo

Ore 20.00

Venezia-Udine

Telecronaca: Davide Fumagalli

Commento tecnico: Andrea Meneghin

Diretta su Sky Sport Basket

Domenica 15 marzo

Ore 20.00 (prepartita dalle 19.30)

Bologna-Milano

Telecronaca: Andrea Solaini

Commento tecnico: Andrea Meneghin

Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket