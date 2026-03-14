Ciclismo, Tirreno-Adriatico: oggi la tappa decisiva, programma e favoriti

La sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026 rappresenta il momento chiave della corsa dei due mari. Con ogni probabilità, infatti, sarà proprio la frazione odierna a decidere la classifica generale, visto che la tappa conclusiva di domani è destinata quasi certamente a concludersi con una volata di gruppo.
Tirreno-Adriatico 2026: arrivo a Camerino, la tappa
La giornata di oggi, dunque, sarà in ogni caso decisiva per l’assegnazione della Maglia Azzurra visto il percorso impegnativo tra le Marche.
La tappa odierna parte da San Severino Marche e si conclude a Camerino dopo 188 chilometri e ben 4007 metri di dislivello complessivo.
Sarà una frazione adatta agli scalatori e agli uomini di classifica, con una prima parte di gara già selettiva grazie alla lunga salita del Sassotetto, un’ascesa di 13,1 chilometri con pendenza media del 7,3%. Dopo questa prima grande difficoltà altimetrica, la corsa entrerà nel circuito finale attorno a Camerino, da ripetere quattro volte. Qui i corridori affronterà 4 volte la salita conclusiva verso il traguardo, un’ascesa di circa tre chilometri con pendenza media dell’8,8% che potrebbe risultare decisiva per definire la classifica generale.
Favorito Del Toro, Pellizzari sogna in grande
Chi sono i favoriti? Il principale indiziato per il successo resta il messicano Isaac Del Toro, leader della generale e candidato numero uno per difendere la Maglia Azzurra proprio sulle salite marchigiane.
L’Italia, però, sogna un ribaltone con Giulio Pellizzari, che sulle strade di casa sua, proverà a recuperare i 23 secondi di ritardo accumulati dopo la tappa di ieri, e riprendere la maglia azzurra. Attenzione anche a Giulio Ciccone, altro corridore italiano capace in salita, a caccia almeno del successo di tappa. In corsa per la vittoria finale anche lo statunitense Matteo Jorgenson, portacolori della Team Visma, apparso molto brillante.
Dove vedere la gara
Per quanto riguarda il programma della giornata, la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026 prenderà il via questa mattina alle ore 10.45 da San Severino Marche. L’arrivo a Camerino è previsto intorno alle 15.45, al termine di una frazione che potrebbe cambiare completamente gli equilibri della corsa.
La gara sarà visibile in diretta televisiva su Rai 2 a partire dalle ore 15.00. Gli appassionati potranno seguire la tappa anche in streaming attraverso diverse piattaforme come RaiPlay, DAZN, discovery+ e HBO Max.