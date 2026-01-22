Australian Open, Musetti vince il derby italiano: ora è il n.3 al mondo

Lorenzo Musetti non sbaglia e si qualifica al terzo turno degli Australian Open: fuori Sonego in tre set, cosa è successo

La luce tricolore continua a illuminare Melbourne, ma stavolta a targhe alterne. Nella notte di oggi, Lorenzo Musetti si giocava la qualificazione contro l’amico Lorenzo Sonego. E non ha sbagliato nulla, o quasi.

Il numero 3 al mondo ha messo in campo grande sicurezza e dominanza sportiva, superando il diretto avversario in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-4, lasciando a malapena dieci game in tutta la partita al suo connazionale.

Fin da subito, c’era la sensazione che Sonego dovesse portare a termine un mezzo miracolo sportivo per battere Musetti, e in effetti le difficoltà non sono mancate. Il numero 40 al mondo ha subito cercato di imprimere grande ritmo al suo gioco per contrastare l’avversario, ma proprio per questo è inciampato in diversi errori gratuiti, troppi per resistere alle qualità di Musetti (61 contro 19).

Musetti supera Sonego e avanza agli Australian Open

Il tennista nato a Carrara ha avuto addirittura 23 palle break a suo favore, ma di queste ne ha messo a segno solo sei, altrimenti il passivo sarebbe potuto essere anche più pesante. Sonego, invece, ha tentato una reazione tra il secondo e il terzo set, ma senza mai riuscire a tornare in partita.

Il prossimo avversario di Musetti sarà uno tra Machac e Tsitsipas, che proprio ora si stanno affrontando in Australia. Resta la sensazione che il tennista di Carrara sia destinato a grandi cose in questo Slam.

Brutte notizie, invece, per Sonego, che ha dovuto fare i conti con un infortunio al polso e rischia di perdere circa 20 posizioni nel ranking Atp.