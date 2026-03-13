Tennis, Luca Nardi infortunato: frattura dell’ulna ad Indian Wells

Brutte notizie per il tennis italiano. Luca Nardi dovrà fermarsi per un infortunio rimediato durante le qualificazioni del prestigioso Indian Wells Masters. Il giovane azzurro era stato eliminato al primo turno dallo statunitense Trevor Svajda.

Luca Nardi si ferma per infortunio

Brutte notizie per Luca Nardi. Il tennista italiano era stato eliminato a sorpresa durante il torneo amercano. Tuttavia nelle ultime ore sono emersi i reali motivi dietro l’eliminazione dal torneo.

Dopo ulteriori accertamenti medici, infatti, è stata diagnosticata una frattura dell’ulna dopo la caduta avvenuta durante il match. Cosa è successo? Durante la partita di qualificazione al torneo californiano, Nardi era caduto in campo in seguito a uno scambio particolarmente intenso. Inizialmente l’episodio non sembrava aver causato conseguenze gravi, ma con il passare dei giorni il dolore ha reso necessari controlli più approfonditi.

“Purtroppo durante la mia partita a Indian Wells ho avuto una brutta caduta. Solo dopo alcuni accertamenti fatti, lo staff ha scoperto che si tratta di una frattura dell’ulna”.

La diagnosi costringerà il giovane marchigiano a uno stop forzato, con l’obiettivo di recuperare completamente al meglio. “È il momento di fermarmi e recuperare”

Attraverso un messaggio ai tifosi, il tennista italiano ha commentato con rammarico l’infortunio ma anche con determinazione verso il recupero.

“Sono molto dispiaciuto, ma ora è il momento di fermarmi, recuperare bene e lavorare per tornare il prima possibile. Farò di tutto per ripartire al meglio. Grazie a tutti per il supporto”.

La frattura riguarda l’avambraccio sinistro, un’area fondamentale per il gioco di un tennista, soprattutto per stabilità, rotazioni e controllo dei colpi.

Ranking ATP in calo: Nardi crolla fuori dalla top 100

Lo stop arriva in un momento delicato della stagione per il talento italiano. Nardi è infatti uscito dalla top 100 del ranking mondiale. Il tennista italiano ad inizio marzo ha perso 26 posizioni e attualmente occupa la 135ª posizione della classifica ATP.

La pausa forzata potrebbe complicare ulteriormente la risalita nel ranking, ma l’obiettivo primario in questo momento resta quello di recuperare al meglio e tornare competitivo nel circuito.

Le tempistiche di recupero per una frattura dell’ulna possono variare in base alla gravità dell’infortunio e al percorso di riabilitazione. In generale, il recupero completo per un atleta professionista può richiedere qualche mesi, soprattutto per tornare al massimo della condizione fisica e riabilitare il braccio.

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