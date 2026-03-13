Tiro a Volo: fine settimana ricco, il programma

Il terzo weekend di marzo si presenta ricco di appuntamenti per il Tiro a Volo italiano, con un calendario federale che coinvolgerà agonisti e appassionati in diverse regioni della penisola.

Sabato 14 e domenica 15 marzo andranno in scena competizioni di grande interesse, tra cui il primo Gran Premio di Club Cup di Compak Sporting, il Campionato Invernale di Tiro Combinato e Country Rifle, l’Uno d’Oro dedicato al Settore Giovanile e le ultime prove dei Campionati Regionali Invernali.

Tiro a Volo, il programma di domani

L’attenzione principale sarà rivolta al debutto stagionale della Club Cup di Compak Sporting, con il primo Gran Premio in programma nei campi dei Tav Conselice, in provincia di Ravenna, del Tav Torretta, in provincia di Reggio Calabria, e del Tav Campoformido, in provincia di Udine. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione. Inoltre il tornerò servirà anche per assegnare puntii validi per il Ranking 2026 e per il barrage Top Ranking.

La gara si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli e potrà essere completata in un’unica giornata, con la possibilità per gli atleti di scegliere tra il turno in mattinata o nel pomerigio. In caso di parità in classifica sarà determinante la serie realizzata sul campo prescelto, informazione che dovrà essere comunicata al coordinatore prima dell’inizio della prova. Accanto alla competizione individuale è prevista anche la gara a squadre, con le società che potranno schierare team composti da tre tiratori secondo specifiche tipologie di composizione. I risultati contribuiranno alla classifica a penalità che, al termine della stagione, determinerà la società vincitrice della Club Cup assoluta.

Parallelamente, il Tav Vetralla, in provincia di Viterbo, ospiterà il Campionato d’Inverno di Tiro Combinato e Country Rifle, competizione che assegnerà i titoli italiani individuali e di società 2026.

Il Tiro Combinato prevede una prova articolata che unisce la tradizione del tiro ai piattelli con l’uso della carabina: i concorrenti affronteranno 50 piattelli a scorrere, seguiti da 15 colpi a 100 metri su tre sagome e 5 colpi sul cinghiale corrente a 50 metri.

Il Country Rifle, invece, si svolgerà esclusivamente con la carabina, con 15 colpi sulle tre sagome fisse a 100 metri e 5 colpi sulla sagoma mobile a 50 metri. Le classifiche finali assegneranno lo scudetto e le medaglie federali ai migliori tiratori, oltre ai titoli per le squadre più competitive.

Il programma di domenica

Domenica 15 marzo sarà inoltre la giornata dedicata alle giovani promesse del tiro a volo con l’Uno d’Oro del Settore Giovanile. La competizione, riservata agli Under 20, si disputerà nei campi del Tav La Torre, in provincia di Pisa, e del Tav La Tranquilla, in provincia di Vibo Valentia.

Il weekend sarà completato dalle ultime prove e finali dei Campionati Regionali Invernali, che coinvolgeranno otto impianti distribuiti in sei regioni italiane.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it