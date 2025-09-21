Lorenzo Musetti ha sconfitto Basilashvili e ha conquistato per la terza volta consecutiva la semifinale dell’Atp Chengdu in Cina: il risultato.

Lorenzo Musetti non ha deluso le aspettative e, ai quarti di finale dell’Atp Chengdu in Cina, ha superato senza troppi problemi e con punti da incorniciare il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Musetti vola in semifinale in Cina: sconfitto agilmente Basilashvili

Lorenzo Musetti ha sconfitto il georgiano Basilashvili, numero 114 del mondo, all’Atp Chengdu. Il classe 2002 ha vinto con un doppio 6-3 e conquistato la quinta semifinale della stagione. Per la terza volta ci è riuscito in Cina e per la prima volta in questa stagione in corso ha conquistato la prima semifinale su cemento.

Al prossimo turno e in semifinale se la vedrà con uno tra Taro Daniel e Alexander Shevchenko. Non resta che attendere per scoprire con chi l’azzurro se la vedrà per provare a conquistare ancora una volta la finale nel torneo cinese.