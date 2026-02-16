Curling maschile, Italia travolta dalla Cina: ora il cammino verso le semifinali si complica

Gli azzurri cedono nettamente alla formazione asiatica nel round robin di Milano-Cortina 2026. Il ko per 11-4 pesa in classifica e rende decisivi i prossimi impegni contro le big del girone.

L’Italia del curling maschile inciampa in una delle giornate più delicate del torneo olimpico di Milano-Cortina 2026. Contro la Cina arriva una sconfitta pesante nel punteggio e nelle conseguenze: 11-4 il risultato finale, con la partita chiusa in anticipo al termine del settimo end.

Italia-Cina 4-11: gara indirizzata già nel finale di settimo end

La sfida prende una piega sfavorevole quando il team cinese sfrutta al meglio l’ultimo lancio del settimo end, piazzando tre punti che di fatto mettono fine al confronto. Gli azzurri provano a restare agganciati, ma non riescono mai a trovare continuità nelle giocate chiave.

Il match si interrompe prima del previsto, con l’Italia costretta ad alzare bandiera bianca davanti a un avversario più preciso nelle fasi decisive.

Classifica complicata: tre vittorie e tre sconfitte

Dopo questo stop, il bilancio del team azzurro nel round robin è perfettamente in equilibrio: tre successi e tre ko. Un cammino altalenante che adesso rende più stretto il margine di errore nelle ultime gare.

Per conquistare l’accesso alle semifinali serviranno prestazioni impeccabili contro avversarie di altissimo livello come Stati Uniti, Canada e Svizzera. Anche un eventuale percorso netto potrebbe non garantire automaticamente il pass per la fase a eliminazione diretta, vista la situazione del gruppo.

Prossimo impegno decisivo contro gli Stati Uniti

L’Italia tornerà sul ghiaccio alle 19.00 per una sfida che ha già il sapore di spareggio. Contro gli Stati Uniti non sarà più consentito sbagliare: serviranno freddezza, precisione e maggiore efficacia nei momenti cruciali degli end.

Il torneo olimpico entra nella fase più delicata e gli azzurri sono chiamati a una reazione immediata per restare agganciati al sogno medaglia.

