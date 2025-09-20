Il numero 9 del mondo supera in tre set il croato e continua la corsa in Cina: ora lo attende Basilashvili.

Lorenzo Musetti centra l’accesso ai quarti di finale del “Chengdu Open”, torneo ATP 250 in corso sul cemento della provincia cinese di Sichuan. Il 23enne azzurro, testa di serie numero uno e già certo del secondo turno grazie al bye, ha superato il croato Dino Prizmic (121 del ranking) dopo una battaglia di oltre due ore chiusa 7-5 3-6 6-2.

Partita in salita per il carrarino, condizionato da un avvio contratto e dalle difficoltà di ambientamento alle condizioni locali. Dopo aver lasciato il secondo set al rivale, Musetti ha però ritrovato brillantezza e aggressività nel parziale decisivo, imponendosi con autorità.

Nei quarti il toscano affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 114 Atp e proveniente dalle qualificazioni. Obiettivo dichiarato: migliorare la finale raggiunta nell’edizione 2024 e accumulare punti preziosi in vista delle Atp Finals di Torino.

“Il primo match in Cina è sempre complicato – ha dichiarato Musetti – ma sono contento di come ho reagito. Nel terzo set ho imposto il mio tennis e questo mi dà fiducia per i prossimi incontri”.