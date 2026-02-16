UAE Tour 2026, Del Toro brucia tutti a Liwa: Tiberi sul podio, Milan coinvolto in una caduta

Finale movimentato nella prima tappa dell’UAE Tour 2026: Isaac Del Toro sorprende le ruote veloci in salita e conquista la Maglia di leader. Antonio Tiberi chiude terzo, mentre Jonathan Milan finisce a terra nell’ultimo chilometro ma riesce a concludere la prova.

Parte con un epilogo inatteso l’ottava edizione dell’UAE Tour. Sul traguardo in leggera ascesa di Liwa Palace è Isaac Del Toro a trovare il guizzo decisivo, anticipando lo sprint del gruppo con un’azione lanciata negli ultimi metri.

Il corridore della UAE Team Emirates XRG si impone così nella frazione inaugurale, mettendo subito il proprio nome in testa alla classifica generale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Caduta nel finale: coinvolto Jonathan Milan

La corsa ha cambiato volto a poco più di un chilometro dall’arrivo, quando una caduta in prossimità di una rotonda ha spezzato il gruppo. Tra i corridori coinvolti anche Jonathan Milan (Lidl-Trek), finito sull’asfalto riportando escoriazioni a ginocchia, fianchi e mani.

Il friulano, dolorante ma determinato, è comunque riuscito a risalire in sella e a tagliare il traguardo. Sono previsti accertamenti, in particolare alla mano.

Il colpo vincente di Del Toro

Con il gruppo riorganizzato dopo l’incidente, la Lidl-Trek non è riuscita a controllare la situazione. Nel momento decisivo si è scatenata la bagarre e Del Toro ha colto l’attimo, partendo lungo e sorprendendo i velocisti a circa 300 metri dalla linea.

Il messicano firma così il suo 22° successo in carriera e inaugura la stagione 2026 nel migliore dei modi, precedendo Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team), secondo al traguardo.

Ottimo Tiberi, bene anche Malucelli e Romele

Sul podio sale anche Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), autore di una prova solida che gli vale il terzo posto di tappa. Subito dietro altri due italiani: Matteo Malucelli e Alessandro Romele, entrambi portacolori della XDS Astana Team, rispettivamente quarto e quinto.

Grazie agli abbuoni, Del Toro è il primo leader della corsa con 4” di vantaggio su Bol e 6” su Tiberi.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Ordine d’arrivo prima tappa UAE Tour 2026