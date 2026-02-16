Bob a 2 Milano-Cortina 2026: Lochner al comando dopo due manche, azzurri noni a metà gara

Il tedesco Johannes Lochner guida la classifica provvisoria sul budello “Eugenio Monti” di Cortina. Tripletta tedesca nelle prime posizioni, Baumgartner/Mircea scivolano in nona piazza dopo la seconda discesa.
La pista “Eugenio Monti” di Cortina conferma la sua severità nella prima giornata del bob a 2 maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo le prime due manche, è la Germania a dettare il ritmo con Johannes Lochner e Georg Fleischhauer saldamente in vetta alla graduatoria.
Il duo tedesco chiude la giornata con il miglior riscontro cronometrico complessivo di 1:49.90, frutto del tempo più veloce in entrambe le discese.
Dominio tedesco dopo due run
Alle spalle di Lochner si conferma la forza del movimento tedesco. Friedrich/Schuller guadagnano terreno nella seconda manche e salgono in seconda posizione, mentre Ammour/Schaller restano in zona podio.
Il margine dal leader è già significativo: Friedrich paga 0”80, Ammour 1”24. Una situazione che mette pressione agli inseguitori in vista delle ultime due discese.
In corsa per le medaglie restano anche gli statunitensi Del Duca/Williamson, quarti a 1”34, e i rumeni Tentea/Iordache, quinti con un distacco di 1”48.
Baumgartner/Mircea arretrano nella seconda discesa
Giornata più complicata per i colori azzurri. Dopo una prima run incoraggiante, Patrick Baumgartner e Robert Mircea perdono terreno nella seconda manche, scivolando indietro di tre posizioni rispetto alla classifica iniziale.
Il bilancio di metà gara parla di un nono posto provvisorio con un ritardo di 1”68 dalla vetta. Una situazione che obbliga a due discese impeccabili per tentare una risalita nelle posizioni che contano.
Orari delle manche decisive
Le ultime due discese che assegneranno le medaglie sono in programma martedì 17 febbraio alle ore 19:00 e alle 21:05.
Il quadro è delineato: la Germania parte avanti, ma sul budello ampezzano ogni dettaglio può cambiare l’esito finale. Le medaglie sono ancora tutte da decidere.