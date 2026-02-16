Slalom olimpico a Bormio: Meillard conquista l’oro, Saccardi chiude 12°

Lo svizzero sfrutta l’uscita di McGrath e si prende il titolo ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Argento a Gstrein, bronzo a Kristoffersen. Unico azzurro al traguardo Tommaso Saccardi.

La gara che chiude il programma maschile dello sci alpino a Milano-Cortina 2026 incorona Loic Meillard. Sulla pista di Bormio, lo svizzero firma la prova decisiva nella seconda manche e si prende l’oro olimpico con il tempo complessivo di 1’53”61.

Una seconda discesa che cambia tutto: Atle Lie McGrath, leader dopo la prima manche, non completa la prova e lascia strada libera all’elvetico.

Alle spalle del nuovo campione olimpico si piazza l’austriaco Fabio Gstrein, staccato di 0”35, mentre il bronzo va al norvegese Henrik Kristoffersen, che accusa un ritardo di 1”13.

Appena fuori dal podio Timon Haugan, quarto a 1”42, seguito dal belga Armand Marchant, quinto con un distacco di 2”00.

Per Meillard si tratta di una conferma di altissimo livello, arrivata esattamente dodici mesi dopo il titolo iridato conquistato il 16 febbraio a Saalbach.

Giornata significativa per Tommaso Saccardi, unico italiano capace di completare entrambe le manche. Il 24enne emiliano, partito con il pettorale numero 37, si era inserito tra i migliori dieci dopo la prima prova in condizioni di forte nevicata.

Nella seconda manche perde due posizioni ma mantiene un piazzamento di rilievo: 12° posto finale in 1’56”34, a 2”73 dal vincitore.

Al termine della gara, Saccardi ha commentato così la sua prova:

“Sono molto contento, erano le mie prime Olimpiadi – confessa il parmense – Sono contento di come ho saputo gestire le tensioni, ho fatto una buona prima manche. Partendo da dietro, non avevo tensioni, nessuno mi aspettava. Sono contento, perché erano condizioni difficili, la nevicata era forte. La pista era comunque bella, sono riuscito a spingere e a fare il tempo. Nella seconda ho voluto comunque attaccare: alle Olimpiadi bisogna sempre spingere al massimo. Sono partito con quella idea, non è andata. Bene per il dodicesimo posto finale che conta per i pettorali di partenza in Coppa del Mondo. Vado bene nei tratti meno ripidi, devo migliorare sul ripido e nelle prime porte ma ho modo di lavorarci”.