Doha, Sinner parte forte: vittoria in due set all’esordio al Qatar ExxonMobil Open

Il numero due del mondo supera Tomas Machac 6-1 6-4 nel primo turno dell’ATP 500 di Doha. Agli ottavi sfida contro Alexei Popyrin.

Inizio convincente per Jannik Sinner sul cemento di Doha. L’azzurro, testa di serie numero due del “Qatar ExxonMobil Open”, torneo ATP 500 con un montepremi complessivo di 2.833.335 dollari, ha superato senza particolari difficoltà il ceco Tomas Machac, attuale numero 31 del ranking mondiale.

Il match si è chiuso con il punteggio di 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco.

Primo set dominato, secondo gestito con solidità

Sinner ha imposto subito il proprio ritmo, lasciando appena un gioco all’avversario nel primo parziale. Precisione al servizio e grande continuità da fondo hanno permesso all’altoatesino di prendere rapidamente il controllo della partita.

Nel secondo set Machac ha provato a restare in scia, ma Sinner ha mantenuto lucidità nei momenti chiave, chiudendo 6-4 e archiviando il match in due set.

Agli ottavi c’è Popyrin

Nel prossimo turno l’azzurro affronterà l’australiano Alexei Popyrin, numero 53 del mondo, che ha superato con un netto 6-0 6-2 la wild card qatariota Mubarak Shannan Zayid.

Per Sinner si tratta di un test utile per proseguire il cammino nel torneo e consolidare fiducia e condizione su una superficie che ben si adatta al suo gioco.

