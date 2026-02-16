Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Short track Milano-Cortina 2026: Italia in finale nella staffetta 5000, brividi per Sighel nei 500 metri

Redazione
-
Olympics 2026: Milano Cortina: Short Track Speed Skating Men's, Lombardy, Italy 16 Feb
Mandatory Credit: Photo by Paul Kitagaki Jr/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16660951d) Reinis Berzins (44) of Latvia and Furkan Akar (31) of Türkiye crash as Pietro Sighel (3) of Italy wins in Men Short Track Speed Skating 500m heats during the 2026 Winter Olympics at the Milano Ice Skating Arena on Monday in Milano. Olympics 2026: Milano Cortina: Short Track Speed Skating Men's, Lombardy, Italy - 16 Feb 2026

Giornata intensa al Forum di Assago tra qualificazioni sofferte e colpi di scena. Sighel rischia nelle batterie dei 500, mentre la staffetta maschile conquista la finale contro Corea, Olanda e Canada.

Il ghiaccio del Forum di Assago non concede tregua. Tra cadute, sorpassi all’ultima curva e strategie millimetriche, lo short track azzurro vive un’altra giornata ad alta tensione ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Se nei 500 metri individuali Pietro Sighel ha dovuto stringere i denti per restare agganciato ai migliori, la staffetta maschile dei 5000 metri ha invece centrato l’obiettivo più importante: l’accesso alla finale per le medaglie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sighel tra rischio e reazione nei 500 metri

Nei 500 metri individuali il trentino si presentava con la necessità di invertire una tendenza poco fortunata emersa nelle distanze precedenti. Dopo gare complicate nei 1000 e nei 1500, l’azzurro era chiamato a una prova di maturità.

Le batterie non sono state una passeggiata: traffico, contatti e gestione delle traiettorie hanno reso tutto estremamente delicato. Il margine di errore, su una distanza così breve, è minimo. Sighel resta in corsa, ma la sensazione è che ogni turno sia una battaglia a sé.

Staffetta 5000 metri: Italia tra le quattro migliori

Il momento più elettrizzante arriva però con la semifinale della staffetta maschile 5000 metri. Il quartetto formato da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli affronta Canada, Cina e Ungheria in una prova dove tattica e sangue freddo fanno la differenza.

La gara si accende negli ultimi giri. L’Ungheria perde progressivamente contatto. Restano tre squadre a giocarsi i due posti utili. Al penultimo cambio succede di tutto, con contatti e assetti che si rompono. L’Italia resta lucida.

Sighel nell’ultima frazione si trova terzo, prova l’affondo e si inserisce nella lotta. Sulla penultima curva il frazionista cinese perde ritmo sotto pressione, l’Italia ne approfitta e consolida la seconda posizione alle spalle del Canada.

Risultato: qualificazione centrata.

Le finaliste della staffetta maschile

La finale per le medaglie vedrà al via:

  • Corea del Sud

  • Olanda

  • Canada

  • Italia

Fuori Belgio e Giappone nella seconda semifinale.

L’appuntamento decisivo è fissato per venerdì sera, con partenza prevista alle 21:30.

Il momento chiave per lo short track azzurro

Milano-Cortina 2026 può ancora regalare soddisfazioni importanti allo short track italiano. La staffetta è in corsa per il podio contro le grandi potenze della disciplina, mentre nei 500 metri individuali servirà massima precisione per continuare il cammino.

Ad Assago non basta la velocità. Serve freddezza. E ora viene il bello.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Change privacy settings
×