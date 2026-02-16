Short track Milano-Cortina 2026: Italia in finale nella staffetta 5000, brividi per Sighel nei 500 metri

Giornata intensa al Forum di Assago tra qualificazioni sofferte e colpi di scena. Sighel rischia nelle batterie dei 500, mentre la staffetta maschile conquista la finale contro Corea, Olanda e Canada.

Il ghiaccio del Forum di Assago non concede tregua. Tra cadute, sorpassi all’ultima curva e strategie millimetriche, lo short track azzurro vive un’altra giornata ad alta tensione ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Se nei 500 metri individuali Pietro Sighel ha dovuto stringere i denti per restare agganciato ai migliori, la staffetta maschile dei 5000 metri ha invece centrato l’obiettivo più importante: l’accesso alla finale per le medaglie.

Sighel tra rischio e reazione nei 500 metri

Nei 500 metri individuali il trentino si presentava con la necessità di invertire una tendenza poco fortunata emersa nelle distanze precedenti. Dopo gare complicate nei 1000 e nei 1500, l’azzurro era chiamato a una prova di maturità.

Le batterie non sono state una passeggiata: traffico, contatti e gestione delle traiettorie hanno reso tutto estremamente delicato. Il margine di errore, su una distanza così breve, è minimo. Sighel resta in corsa, ma la sensazione è che ogni turno sia una battaglia a sé.

Staffetta 5000 metri: Italia tra le quattro migliori

Il momento più elettrizzante arriva però con la semifinale della staffetta maschile 5000 metri. Il quartetto formato da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli affronta Canada, Cina e Ungheria in una prova dove tattica e sangue freddo fanno la differenza.

La gara si accende negli ultimi giri. L’Ungheria perde progressivamente contatto. Restano tre squadre a giocarsi i due posti utili. Al penultimo cambio succede di tutto, con contatti e assetti che si rompono. L’Italia resta lucida.

Sighel nell’ultima frazione si trova terzo, prova l’affondo e si inserisce nella lotta. Sulla penultima curva il frazionista cinese perde ritmo sotto pressione, l’Italia ne approfitta e consolida la seconda posizione alle spalle del Canada.

Risultato: qualificazione centrata.

Le finaliste della staffetta maschile

La finale per le medaglie vedrà al via:

Corea del Sud

Olanda

Canada

Italia

Fuori Belgio e Giappone nella seconda semifinale.

L’appuntamento decisivo è fissato per venerdì sera, con partenza prevista alle 21:30.

Il momento chiave per lo short track azzurro

Milano-Cortina 2026 può ancora regalare soddisfazioni importanti allo short track italiano. La staffetta è in corsa per il podio contro le grandi potenze della disciplina, mentre nei 500 metri individuali servirà massima precisione per continuare il cammino.

Ad Assago non basta la velocità. Serve freddezza. E ora viene il bello.

