Monobob femminile: Italia fuori dalle prime venti, cosa è successo

L’Italia non brilla nel monobob femminile, anzi deve accontentarsi di un piazzamento molto lontano dal podio

Nolte e Meyers volano nel monobob femminile e illuminano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con due prestazioni stellari, da campionesse assolute.

C’era grande attesa per la tedesca, data da molti come assoluta favorita per la conquista dell’oro. E lei non ha assolutamente deluso, anche e soprattutto nella terza manche. Infatti, è arrivata un’altra grandissima prestazione che segna un 59.15 pazzesco e fissa il totale a 2:58.27, in testa alla gara.

Poco dopo, però, arriva Meyers e sfodera un’altra prestazione da urlo. L’americana spinge tantissimo e chiude 59.08, cercando di portare a termine una rimonta colossale. Infatti, in attesa della quarta manche, il distacco è di soli 15 centesimi. Ovviamente, questa competizione per l’oro terrà tutti incollati agli schermi, ma l’Italia ora è lontana.

Andreutti delude: l’Italia è fuori dalle prime venti posizioni

Chi sperasse ancora in un altro miracolo tutto italiano in casa, dovrà guardare altrove. Infatti, le cose non sono andate bene per le Azzurre nel monobob femminile, dove è arrivata un’altra cocente delusione.

Giada Andreutti, infatti, ha chiuso al ventiquattresimo posto, con De Silvestro che la precede di una sola posizione, e questo vuol dire ultima e penultima posizione al termine della terza manche. Ci si poteva aspettare un po’ meglio da loro, ma il podio era comunque inarrivabile.