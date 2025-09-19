L’Atp 250 di Chengdu prosegue con il suo programma, ma non arrivano buone notizie per l’Italia: sia Sonego sia Darderi sono usciti al secondo turno.

In questi giorni è in corso in Cina l’Atp 250 di Chengdu che ha visto in campo finora sia Lorenzo Sonego sia Luciano Darderi. Non sono però arrivate buone notizie visto che entrambi sono purtroppo usciti al secondo turno, ovvero agli ottavi di finale.

Per l’Italia ora resta la speranza di vedere un Lorenzo Musetti al 100%. Inutile nascondersi: al momento è lui il favorito per la vittoria del torneo. Ecco allora quando esordirà e contro chi giocherà.

Atp 250 Chengdu, niente da fare per Sonego e Darderi: c’è attesa per Musetti

Luciano Darderi e Lorenzo Sonego sono stati sconfitti rispettivamente da Alejandro Tabilo e Marcos Giron. Tutti e due gli italiani sono stati eliminati in due set. Tra Sonego e Giron è terminata 6-4 6-4; tra Darderi e Tabilo è finita 6-4 6-3. Cresce l’attesa ora per l’esordio di Musetti.

Lorenzo scenderà in campo domani – sabato 20 settembre – e se la vedrà con il 20enne croato Dino Prižmić. Intanto il classe 2002 dovrà difendere la finale dell’edizione dello scorso anno. Ma poi in palio ci sono anche punti importanti per l’obiettivo delle Atp Finals di Torino.