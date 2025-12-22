Caos Inter, Chivu la combina grossa: Pio Esposito fatto fuori

E’ bufera in casa Inter, Pio Esposito fatto fuori ed i tifosi che puntano il dito contro Cristian Chivu, l’allenatore ha sbagliato.

Quando una stagione promette tanto, infatti, ogni dettaglio assume un peso specifico enorme. L’Inter lo ha imparato nel modo più duro possibile, vedendo sfumare il primo trofeo dell’anno nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna. La frittata, ormai, è fatta. Una partita che poteva e doveva essere chiusa prima, si è trascinata fino ai rigori, lì dove il calcio diventa crudele e dove ogni scelta viene ricordata a lungo. Senza ombra di dubbio, per i nerazzurri questa sconfitta brucia, e brucia parecchio.

Il ko dal dischetto ha lasciato strascichi profondi. Non tanto per l’eliminazione in sé, quanto per il modo in cui è arrivata. L’Inter ha calciato malissimo i rigori, con esecuzioni timide, poco convinte, quasi svuotate di quella personalità che da sempre rappresenta uno dei marchi di fabbrica della squadra. E proprio in quel momento, mentre il Bologna festeggiava e i tifosi nerazzurri restavano in silenzio, l’attenzione si è spostata tutta su Cristian Chivu.

Chivu stavolta l’ha fatta davvero grossa

L’allenatore si è ritrovato improvvisamente al centro delle critiche. All’inizio si parlava genericamente di gestione, di scelte non troppo chiare, però col passare delle ore è emerso un dettaglio che ha acceso la rabbia della tifoseria. Un episodio che, per molti, rappresenta il simbolo di una serata da dimenticare. Chivu, infatti, ha ammesso di non aver fatto entrare Pio Esposito per la lotteria dei rigori per il timore che potesse calciare “a freddo”. Una motivazione che, detta così, può anche sembrare comprensibile, ma che non ha convinto praticamente nessuno.

Guardando come sono stati calciati i penalty dall’Inter, infatti, in tanti hanno pensato che forse inserire il giovane attaccante sarebbe stato un rischio accettabile. Pio Esposito rappresenta entusiasmo, incoscienza, voglia di spaccare il mondo. In partite del genere, senza ombra di dubbio, a volte serve proprio questo. Un ragazzo che non sente il peso della storia, che va sul dischetto e tira senza pensarci troppo. I tifosi, col senno di poi, non riescono a perdonare quella scelta.

Il discorso non si ferma qui. Chivu ha spiegato di aver fatto valutazioni simili anche per Hakan Calhanoglu, uno dei giocatori più esperti e carismatici della rosa. Anche in questo caso, la decisione di non coinvolgerlo ha lasciato perplessi molti sostenitori nerazzurri. Perché se è vero che i rigori si possono sbagliare, è altrettanto vero che con uomini come Calhanoglu in campo la sensazione è che l’Inter avrebbe avuto più certezze, più freddezza, più anima.

Il calcio, però, non ammette appelli immediati. La sconfitta è lì, scolpita nei tabellini e nei ricordi. L’Inter perde il primo trofeo stagionale e deve fare i conti con una serata che rischia di lasciare scorie pericolose. Chivu lo sa, e probabilmente sa anche di aver commesso un errore che gli verrà ricordato a lungo. I tifosi, dal canto loro, oscillano tra delusione e amarezza, perché certe notti non passano facilmente.

Ora resta da capire come reagirà l’Inter. Perché dalle sconfitte si può uscire più forti o più fragili. Senza ombra di dubbio, questa Supercoppa persa ai rigori non è solo una partita persa, ma una lezione che chiede risposte immediate. E il tempo, nel calcio, non aspetta mai nessuno.