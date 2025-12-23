Bagnaia non ne può più, la risposta è durissima: tutto finito

Addirittura questo sarebbe il problema? Un’indiscrezione di Francesco Bagnaia fa sollevare i tifosi: a rispondere alla situazione critica è lo stesso atleta.

Trovare qualcosa di positivo in una stagione come quella di Pecco di quest’anno è molto difficile. Il pilota italiano, 3 volte campione del mondo, ci sta provando, quantomeno per uscire da una spirale di pensieri negativi che, inevitabilmente, quest’anno ha pesato quanto lo scarso feeling trovato con la GP25 nella sua debacle definitiva, da pretendente al titolo a comprimario di Marquez. E per molti, qui sta il nodo della questione.

L’atleta italiano ha avuto un calo nelle prestazioni vertiginoso, specialmente rispetto allo scorso anno in cui, nel bene o nel male, ha sempre tenuto dietro in modo più che rispettabile ad un Jorge Martin in grande spolvero che è riuscito a portarsi a casa il titolo ma solo dopo una lunga battaglia, perpetrata fino alle gare ultime della stagione 2025. Quest’anno, la situazione è stata ben diversa.

Non possiamo conoscere del tutto la vita personale di Bagnaia né sapere perfettamente che cosa gli passi per la testa o che pensieri abbia avuto andando a coricarsi tra una gara e l’altra durante il campionato che è terminato. Tuttavia, molti fans pensano di conoscere questi aspetti meglio di lui. Forse anche infastidito da certe affermazioni, l’italiano ha voluto mettere fine a tutto con queste parole.

Bagnaia, “vai dallo psicologo” e lui risponde così

Negli scorsi giorni, ha fatto molto parlare Jorge Lorenzo, campione di MotoGP che ha commentato la stagione di Pecco unendosi ai fans che credono che stia attraversando un momento psicologico molto duro; il suo consiglio è stato quello di affidarsi ad un professionista della terapia, citando il precedente di Andrea Dovizioso che lo fece nel 2017, per migliorare la sua tenuta mentale in gara.

Se quella di Dovizioso è stata una scelta personale presa dopo una riflessione profonda però, non sembra proprio che Pecco abbia accolto a cuore aperto questo consiglio o che reputi questo il problema. Cercando di rimanere umile ed educato ma lasciando trasparire un certo fastidio per le affermazioni, Pecco ha detto quanto segue alla stampa, in merito alle indiscrezioni del collega.

“i dicono tante cose… Le persone hanno le loro opinioni ed è giusto che ognuno abbia il proprio punto di vista”. Insomma, niente lettino dello psicologo o ipnosi, per l’atleta italiano che avrà già in mente un altro modo per inquadrare il problema. Intanto, vediamo se con la nuova GP-26 il senso si sfiducia che ha attanagliato l’atleta andrà via via disfacendosi.