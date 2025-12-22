Natale di grande basket su Sky e NOW: NBA, Eurolega e Serie A in una settimana spettacolare

Dalla maratona dell’NBA Christmas Day alle sfide di Eurolega e Serie A Unipol: una settimana ricchissima di basket live su Sky Sport e in streaming su NOW, con partite ogni giorno e i grandi campioni in campo.

La grande pallacanestro è protagonista assoluta nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW, con una settimana intensa che accompagna gli appassionati dal 22 al 29 dicembre tra NBA, Eurolega e Serie A Unipol.

La stagione NBA entra nel vivo con 10 partite in diretta, impreziosite dal tradizionale e attesissimo NBA Christmas Day, una vera maratona di 14 ore consecutive di basket il 25 dicembre, con cinque gare e quattro telecronache in italiano, studi pre e post partita e tutta l’atmosfera unica del giorno di Natale americano.

Accanto allo spettacolo NBA, spazio anche al grande basket europeo: l’Eurolega propone una settimana decisiva con la 18ª giornata di regular season, che vede protagoniste le due squadre italiane, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna, impegnate in match di altissimo livello contro avversarie di prestigio internazionale.

Non manca il basket italiano: la Serie A Unipol offre due sfide di grande interesse valide per la 13ª giornata, con Milano, Brescia, Venezia e Cremona protagoniste sui parquet italiani, sempre in diretta su Sky Sport e NOW.

Come ogni settimana, Sky garantisce una copertura editoriale completa con highlights, notizie, analisi e approfondimenti su Sky Sport 24, con i risultati della notte NBA disponibili già dal mattino on demand.

Programma completo delle gare – giorno per giorno

Lunedì 22 dicembre

NBA

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets (ore 1.00)

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies (ore 3.30)

Martedì 23 dicembre

NBA

Dallas Mavericks – Denver Nuggets (ore 2.00)

Los Angeles Clippers – Houston Rockets (ore 5.00)

Eurolega – 18ª giornata

Dubai – EA7 Emporio Armani Milano (ore 17.00)

Paris – Stella Rossa (ore 20.45)

Mercoledì 24 dicembre

Nessuna gara in programma

Giovedì 25 dicembre – NBA Christmas Day

🎄 Maratona speciale di Natale

New York Knicks – Cleveland Cavaliers (ore 18.00)

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs (ore 20.30)

Golden State Warriors – Dallas Mavericks (ore 23.00)

Los Angeles Lakers – Houston Rockets (ore 2.00)

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves (ore 4.30)

Venerdì 26 dicembre

Eurolega – 18ª giornata

Monaco – Real Madrid (ore 19.30)

Virtus Bologna – Olympiacos Pireo (ore 20.30)

Sabato 27 dicembre

NBA

Sacramento Kings – Dallas Mavericks (ore 23.00)

Domenica 28 dicembre

Serie A Unipol – 13ª giornata

Germani Brescia – Umana Reyer Venezia (ore 16.00)

Lunedì 29 dicembre

Serie A Unipol – 13ª giornata