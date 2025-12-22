Natale di grande basket su Sky e NOW: NBA, Eurolega e Serie A in una settimana spettacolare

Dalla maratona dell’NBA Christmas Day alle sfide di Eurolega e Serie A Unipol: una settimana ricchissima di basket live su Sky Sport e in streaming su NOW, con partite ogni giorno e i grandi campioni in campo.
La grande pallacanestro è protagonista assoluta nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW, con una settimana intensa che accompagna gli appassionati dal 22 al 29 dicembre tra NBA, Eurolega e Serie A Unipol.
La stagione NBA entra nel vivo con 10 partite in diretta, impreziosite dal tradizionale e attesissimo NBA Christmas Day, una vera maratona di 14 ore consecutive di basket il 25 dicembre, con cinque gare e quattro telecronache in italiano, studi pre e post partita e tutta l’atmosfera unica del giorno di Natale americano.
Accanto allo spettacolo NBA, spazio anche al grande basket europeo: l’Eurolega propone una settimana decisiva con la 18ª giornata di regular season, che vede protagoniste le due squadre italiane, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna, impegnate in match di altissimo livello contro avversarie di prestigio internazionale.
Non manca il basket italiano: la Serie A Unipol offre due sfide di grande interesse valide per la 13ª giornata, con Milano, Brescia, Venezia e Cremona protagoniste sui parquet italiani, sempre in diretta su Sky Sport e NOW.
Come ogni settimana, Sky garantisce una copertura editoriale completa con highlights, notizie, analisi e approfondimenti su Sky Sport 24, con i risultati della notte NBA disponibili già dal mattino on demand.
Programma completo delle gare – giorno per giorno
Lunedì 22 dicembre
NBA
-
Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets (ore 1.00)
-
Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies (ore 3.30)
Martedì 23 dicembre
NBA
-
Dallas Mavericks – Denver Nuggets (ore 2.00)
-
Los Angeles Clippers – Houston Rockets (ore 5.00)
Eurolega – 18ª giornata
-
Dubai – EA7 Emporio Armani Milano (ore 17.00)
-
Paris – Stella Rossa (ore 20.45)
Mercoledì 24 dicembre
Nessuna gara in programma
Giovedì 25 dicembre – NBA Christmas Day
🎄 Maratona speciale di Natale
-
New York Knicks – Cleveland Cavaliers (ore 18.00)
-
Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs (ore 20.30)
-
Golden State Warriors – Dallas Mavericks (ore 23.00)
-
Los Angeles Lakers – Houston Rockets (ore 2.00)
-
Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves (ore 4.30)
Venerdì 26 dicembre
Eurolega – 18ª giornata
-
Monaco – Real Madrid (ore 19.30)
-
Virtus Bologna – Olympiacos Pireo (ore 20.30)
Sabato 27 dicembre
NBA
-
Sacramento Kings – Dallas Mavericks (ore 23.00)
Domenica 28 dicembre
Serie A Unipol – 13ª giornata
-
Germani Brescia – Umana Reyer Venezia (ore 16.00)
Lunedì 29 dicembre
Serie A Unipol – 13ª giornata
-
EA7 Emporio Armani Milano – Vanoli Cremona (ore 20.00)