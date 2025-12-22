Terribile incidente, morto il pilota: mondo dello sport sconvolto

Purtroppo arrivano davvero delle orrende notizie dal mondo dello sport, perché un pilota è scomparso nelle ultime ore: una vera tragedia.

Ennesima tragedia nel mondo dello sport, e in particolare per quanto riguarda l’automobilismo. Purtroppo è tragicamente scomparso nelle scorse ore Greg Biffle. L’ex pilota NASCAR è deceduto in un incidente aereo in cui hanno perso la vita altrettanto drammaticamente la moglie Cristina e i figli Ryder ed Emma, di soli 5 e 14 anni.

Oltre alla famiglia Biffle, hanno perso la vita in tutto sette persone all’interno del jet privato Cessna 550, mentre sorvolavano Statesville in North Carolina. Il velivolo, che sarebbe dovuto arrivare in Florida, si è schiantato sulla pista poco dopo il decollo. Le cause del’incidente non state ancora rese note, tuttavia nelle ultime ore si sta indagando per quella che, in ogni caso, possiamo definire senza tanti giri di parole una tragedia assolutamente immensa.

E se ne va così un ex pilota vincente e dal cuore d’oro, lasciando ricordi e gioie, ma anche l’amarezza di una sconfitta bruciante, che a uno sportivo di alto livello non può mai mancare, sensazioni immerse nel dolore registrato nelle ultime ore non solo per la sua perdita, ma anche per quella della moglie e dei figli.

Pilota vincente e filantropo fuori dalle corse: addio a Greg Biffle

Oltre 800 gare disputate nelle varie serie NASCAR, di cui 54 vittorie e ben 19 nella Cup Series oltre ai titoli Truck e Xfinity Series. Nato a Vancouver nello Stato di Washington, era considerato un vero simbolo di uno degli sport motoristici più amati negli Stati Uniti d’America, oltre che uno dei piloti più vincenti e longevi.

Ma i suoi meriti non sono stati soltanto sportivi, come dimostra la ricca beneficienza di cui si occupava insieme alla moglie Cristina; facciamo riferimento agli aiuti in relazione alle zone della costa est degli USA colpite dall’uragano Helene. Non poteva mancare l’omaggio della pagina ufficiale della NASCAR, che lo ha definito “un vincente dentro e fuori dalla pista”.

Si è spento a soli 55 anni dopo un terribile incidente che provoca tanto dolore ad amici, familiari, addetti ai lavori e in generale tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di passare del tempo insieme a lui tanto in pista quanto al di fuori della stessa. Proprio per questa ragione, adesso è arrivato il momento di commemorare un uomo – e la sua famiglia – che hanno dato tanto alla comunità statunitense, al di là dello spettacolo offerto con la propria macchina per anni e anni.