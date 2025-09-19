Torna la Serie A e non solo: programma intenso e pieno zeppo di appuntamenti per lo sport in tv di questo venerdì 19 settembre.

Un venerdì, in questo 19 settembre, che promette di regalare spettacolo. C’è tanto calcio tra Serie A, Serie B e Serie C – dopo la conclusione della prima giornata di Champions League – ma non solo. Torna infatti anche la Formula 1 con il GP Azerbaijan e continuano i Mondiali di atletica. Di seguito i dettagli sugli orari e l’intero programma giornaliero.

Sport in tv: Serie A, Formula 1 e non solo! L’intero programma di questo venerdì 19 settembre

10.15 CICLISMO – Giro di Slovacchia, terza tappa: Kezmarok-Banska Bystrica (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 13.00)

10.30 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, ripescaggi: 55 kg, 77 kg, 82 kg, 130 kg; turni preliminari: 60 kg, 72 kg, 97 kg (diretta streaming su UWW+)

10.33 ATLETICA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport 1, DAZN)

11.00 TENNIS (BJK Cup, semifinale) – Italia-Ucraina (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

11.20 EQUITAZIONE – Europei completo, dressage (diretta streaming su FEI Tv)

12.00 F2 – GP Azerbaijan, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.35 CICLISMO – Giro di Lussemburgo, terza tappa: Mertert-Vianden (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 15.00)

13.00 SNOOKER – English Open, quarti di finale (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport, 1 Discovery+ dalle ore 15.30)

13.00 CICLISMO – Kampionenschap van Vlaanderen (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30)

14.00 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 BASKET (Champions League, preliminare) – Reggio Emilia-Pelister (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

17.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite donne (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

18.00 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, finali: 55 kg, 77 kg, 82 kg, 130 kg (diretta streaming su UWW+)

18.10 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite uomini (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

19.00 EQUITAZIONE – Global Champions League, salto a ostacoli (diretta streaming su Discovery+)

19.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLANUOTO (Champions League) – Vouliagmeni-Brescia (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, semifinale) – Nuova Zelanda-Canada (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Rugby Pass Tv)

20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ahli-Al Hilal (diretta streaming su Como Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-St. Pauli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Guidonia (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Perugia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Rimini-Forlì (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lecce-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Angers (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Premiership scozzese) – St. Johnstone-Dunfermline Athletic (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Bari (diretta streaming su DAZN)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Rio Ave-Porto (diretta streaming su DAZN)

22.00 TENNIS – Laver Cup, prima giornata (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)