Emozione Leclerc, il regalo è inaspettato: la Ferrari lo ha riconquistato

Charles Leclerc, pur correndo al massimo delle sue possibilità, è stato protagonista di una stagione deludente e inferiore alle aspettative iniziali.

Charles Leclerc è un pilota di straordinario talento, tuttavia per l’ennesima stagione della sua carriera in Formula Uno non ha potuto dimostrarlo.

Mentre Lando Norris è diventato campione del mondo e Max Verstappen e Oscar Piastri hanno tentato di impedirglielo fino all’ulto fine settimana del 2025, il monegasco della Ferrari è stato tutto l’anno alle prese con una monoposto semplicemente deludente e tutt’altro che all’altezza delle aspettative iniziali.

Adesso che ci avviciniamo al campionato del prossimo anno, in molti si chiederanno cosa potrà fare il binomio Ferrari-Leclerc. Comunque, nel frattempo che appassionati e addetti ai lavori attendono di rispondere a questa domanda, ecco che negli ultimi giorni si è verificata quella che possiamo senza dubbio considerare una situazione inaspettata e che ha di certo colto di sorpresa Charles Leclerc.

Leclerc, regalo inaspettato: è successo veramente

Nonostante la grandi difficoltà e delusioni che hanno accompagnato la Ferrari nel 2025, c’è stato comunque il tempo di rivivere momenti leggeri e divertenti per Charles Leclerc, l’ingegnere di pista Bryan Bozzi e i meccanici del box del monegasco.

E infatti, sono state regalate alcune magliette molto particolari al pilota del cavallino rampante, di cui una contenente il team radio avvenuto in Australia, per il Gran Premio inaugurale della stagione conclusa da circa un mese; ci riferiamo allo scambio fra Leclerc e Bozzi, in cui il pilota ex Sauber spiegava che aveva il sedile pieno d’acqua; di tutta risposta, l’uomo che per la speciale occasione ha deciso di vestirsi da Babbo Natale per fare una sorpresa molto speciale e singolare al ‘suo’ pilota, ha risposto così: “Deve essere l’acqua”.

Risultato? Una maglietta che raffigura proprio quel particolare quanto divertente momento condiviso in casa Ferrari. Un’altra t-shirt è stata dedicata al talentuosissimo numero 16 della rossa, che però è principalmente un elogio per le sue prestazioni durante una delle annate più difficili della storia del team di Maranello in Formula Uno, in cui troviamo scritto: “Ma comunque 1 pole position, 5 prime file, 7 podi; grazie per non mollare mai!”.

Decisamente più di un elogio. Il 2025 della Scuderia Ferrari, se escludiamo gli straordinari successi del WEC, è stato davvero frustrante. Ma non per questo risate e leggerezza all’interno del box sono mancate e, soprattutto, i complimenti a un pilota che ha tenuto sempre in alto una squadra che di motivi per affondare ne ha avuti davvero parecchi.