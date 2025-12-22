Il Napoli batte il Bologna e vince la Supercoppa nel segno di Neres

Nuovo trofeo per il Napoli in questo 2025: gli azzurri regalano al popolo partenopeo la Supercoppa Italiana grazie alla doppietta segnata da Neres.

Il Napoli, dopo aver superato il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana, ha battuto anche il Bologna e ha così conquistato il trofeo con il risultato finale di 2-0.

Napoli-Bologna: la doppietta di Neres regala la Supercoppa alla squadra di Conte

La Supercoppa Italiana porta il nome di David Neres: il brasiliano ha deciso la finale con una doppietta personale che ha messo ko i rossoblù. In Arabia Saudita la sfida finale della Final Four è perciò finita 2-0.

Nonostante uno stadio semivuoto a Riad, il Napoli si sta ora godendo la festa prima di rientrare in Italia. La squadra è attesa a Capodichino nelle prime ore della mattinata di domani, dopoché tornerà a concentrarsi su campionato e altre coppe in cui è ancora impegnata.